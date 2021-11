Greifswald ehrt Sportler: Für diesen Mann wurde eine neue Auszeichnung eingeführt

Greifswald

Es gibt nur wenige Menschen, für deren Lebenswerk eine ganz neue Auszeichnung ins Leben gerufen wird. Genau so einer ist Peter Multhauf. Für sein jahrzehntelanges Engagement in der Greifswalder Sportwelt wurde der 77-Jährige am Freitagabend bei der Sportlerehrung erstmals mit dem Goldenen Band durch den Sportförderverein ausgezeichnet.

Das Besondere: Multhauf hat die Sportlerehrung, bei der neben Athleten auch Trainer und Funktionäre von der Stadt und dem Sportbund für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet werden, vor 30 Jahren mitbegründet und die Auszeichnungen selbst viele Jahre lang an die Geehrten übergeben. Zudem hat er viele positive Entwicklungen für die Sportler der Hansestadt bewirken können. Und das aus ganz verschiedenen Positionen heraus: Er war Übungsleiter, gründete einen Sportverein, war Vereinsvorsitzender und neben seiner politischen Tätigkeit als Bürgerschaftsmitglied auch von 1990 bis 1999 Vorsitzender des Sportausschusses.

„Da habe ich sehr viel Kraft reingesteckt“

Blickt er heute auf die vergangenen Jahrzehnte zurück, scheint er vor allem auf die Zeit als Sportlehrer an der Erwin-Fischer-Schule besonders stolz zu sein. Nach seinem Sport- und Geschichtsstudium in Greifswald fing er 1973 an, der Schule an zu unterrichten. Bereits kurze Zeit später schafften es die Schüler immer häufiger auf die vordersten Plätze. Bis zur Wende war Multhauf mit seinen Schülern im Jahr bei rund 50 Wettkämpfen dabei, erzählt er.

Ebenfalls 1973 hat Multhauf den heutigen Leichtathletik-Verein SSV Grün-Schwarz aus der Taufe gehoben. „Da habe ich sehr viel Kraft reingesteckt“, sagt Multhauf rückblickend. Mit Erfolg: Aus der damaligen Schulsportgemeinschaft wurde ein eingetragener Verein. „Schon 1973 habe ich die Kleidung Grün-Schwarz eingeführt. Vorher war alles bunt. Daher auch der Vereinsname“, erklärt Multhauf. Im Jahr 1993 verließ er die Fischerschule, wechselte zur Kaufmännischen Berufsschule in der Hans-Beimler-Straße.

Jahrelang als Basketballer aktiv

Doch wie würde sich der Greifswalder als Sportlehrer beschreiben? Streng oder eher nachgiebig? „Von allem ein bisschen. Es kam auf die Schüler an. Die eher besseren habe ich gefordert, die eher schwächeren gefördert. Ich denke, die meisten Schüler sahen das positiv. Ich war aus meiner Sicht im besten Sinne streng. Gegammelt wurde bei mir im Sportunterricht jedenfalls nicht.“

Stolz ist Multhauf, der mit 65 Jahren in Rente ging, auch darauf, dass nicht nur einer seiner beiden Söhne Sportlehrer geworden ist, sondern auch einer seiner Enkelsöhne. Seine liebste Sportart? Ganz klar Basketball. Als junger Mann baute Multhauf die erste Basketball-Mannschaft unabhängig von der Universität in Greifswald auf, war selbst viele Jahre lang in dieser Sportart aktiv.

Als politischer Vertreter der Partei Die Linke konnte Multhauf als Vorsitzender und ständiges Mitglied im Sportausschuss viele positive Entwicklungen für die Hansestadt bewirken. Auch wegen der guten Zusammenarbeit mit dem damaligen Sportsenator Jürgen Drenckhahn und Handball-Urgestein Bernt Petschaelis (damals Sportamtsleiter), sagt er.

Die diesjährigen Geehrten Zum 30. Mal wurden Athleten und Trainer bei der diesjährigen Sportlerehrung von der Stadt und vom Sportbund ausgezeichnet. Als beste Nachwuchssportler wurden Ani Manukyan (Boxen) und Tjark Bredenbeck (Radsport) geehrt. Die Ehrennadeln erhielten Sonja Bade (Parasport), Daniel Lemke (Parasport), Michael Walter (Fußball), Dr. Norbert Ahrens (Angeln), Anneliese Ahrens (Angeln), Rita Kremer (Handball), Ernst Dalchow (Handball), Madlen Burmeister (Fußball), Marcel Stark (Flagfootball), Tobias Bessert (Flagfootball), Jochen Widra (Volleyball). In der Kategorie junge Übungsleiter wurden Emma Bornemann (Handball) sowie Maja Last (Taekwondo) ausgezeichnet. Die Ehrung als verdiente Sportler haben Bernt Petschaelis (Handball), Reinhard Bartl (Badminton), Ellefair Grawe (Kraftdreikampf), Maike Böttcher (Rudern), Siegrid Siegert (Tiefwassergymnastik), Lisa Cziborra (Fußball), Christiane Möller (Cheerleading), Kathrin Reinecke (Lungensport) und Patrick Schnarre (Rettungsschwimmen) erhalten. Das Blaue Band, einen mit 1000 Euro dotierten Preis, hat die Jugendabteilung der DLRG-Ortsgruppe Greifswald erhalten. Das Goldene Band – die diesjährige Sonderehrung – ging an Peter Multhauf.

Peter Multhauf traf mehrmals auf Radrenn-Profi „Täve“ Schur

„Sportmöglichkeiten, wie Hallen oder Plätze, waren für den Sportausschuss und für mich als Vorsitzenden einer der Schwerpunkte“, sagt Multhauf. Gerade in den Anfangsjahren des neu gegründeten Sportausschusses habe man viel erreichen können, ist sich der Greifswalder sicher. „Wie die neue Schwimmhalle und die Umgestaltung des Volksstadions. Vorher war da keine Tartan-Bahn. Worauf ich auch sehr stolz bin, ist der Dubnaring, der auch heute noch zu den wenigen Plätzen gehört, zu dem jeder ungezwungen hingehen und Sport machen kann.“

Auszeichnungen und Ehrungen hat Multhauf schon viele bekommen. Im Jahr 2016 wurde ihm durch den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering die Sportplakette des Landes MV verliehen, 2019 erhielt er den Silbernen Greifen der Stadt. Mehrfach traf Multhauf auf den ehemaligen deutschen Radrennfahrer Gustav Adolf „Täve“ Schur, der neunmal zum Sportler des Jahres in der DDR gewählt wurde. „Von ihm habe ich fünf Bücher im Schrank“, erzählt Multhauf, während er ein Foto zeigt, auf dem die beiden gemeinsam freudestrahlend zu sehen sind.

Seit dreißig Jahren ist die Sportlerehrung ein fest eingetragener Termin im Kalender der Hansestadt. Dabei sei vor allem eines an dieser Ehrung besonders wichtig, sagt Multhauf: „Das Schöne daran ist, dass nicht nur Leute ausgezeichnet werden, die besonders schnell gelaufen sind oder neue Rekorde erzielt haben, sondern Funktionäre, Organisatoren, Übungsleiter und Leute, die sich um den Sport verdient gemacht haben.“ Kein Wunder also, dass eben auch ein Peter Multhauf nun bei der Sportlerehrung ausgezeichnet wurde.

Diese Sportlerinnen und Sportler wurden am Sonnabend für ihr Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Quelle: Christin Lachmann

Von Christin Lachmann