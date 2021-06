Greifswald erhält Digitales Innovationszentrum

Greifswald

Gute Aussichten für den Wissenschaftsstandort Greifswald: Einstimmig hat sich am Montagabend die Bürgerschaft dafür ausgesprochen, die Alte Mensa am Schießwall zu einem Digitalen Innovationszentrum zu entwickeln. Bauherr und Betreiber ist die Wissenschafts- und Technologiepark Nord Ost GmbH (Witeno). Sie will das Gebäude in den nächsten vier Jahren mit 30 Millionen Euro Fördermitteln umbauen.

Das Land hat dieses Geld bereits avisiert. Das Haus soll nicht nur Domizil für neue Start-ups werden, sondern auch Raum für Kooperation und Kommunikation bieten. Zudem votierte die Bürgerschaft ebenfalls einstimmig für den Ausbau und die Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern in der Brandteichstraße. Auch dies soll mit Fördermitteln gelingen.

Von Petra Hase