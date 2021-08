Greifswald

Greifswald ist am Freitag als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Der Auszeichnung liegt ein mehrjähriger Qualitätscheck zu Grunde, den auch Greifswald begleitet durchlaufen musste. Zur feierlichen Übergabe des Preises waren neben Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) auch dessen Stellvertreterin Jeannette von Busse (CDU) und Energieminister Christian Pegel (SPD) anwesend.

Der Preis wird europaweit für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten, Gemeinden und Landkreisen verliehen. Greifswald wird als erste Stadt in MV für seine ergriffenen Maßnahmen ausgezeichnet. Oberbürgermeister Fassbinder sprach bei der Verleihung von einer Vorreiterrolle, die Greifswald damit einnehme. Mit dem Award wolle man andere Kommunen motivieren, ebenfalls im Klimaschutz aktiver zu werden.

Greifswald besonders schnell

Greifswald musste einen insgesamt dreijährigen Prozess durchlaufen, bei dem sechs Faktoren mit Punkten versehen werden. Das Augenmerk wird bei dem Zertifizierungsprozess auf die Entwicklungsplanung und Raumordnung, die kommunalen Gebäude und Anlagen, die Versorgung und Entsorgung, die Mobilität, die interne Organisation sowie die Kommunikation und Kooperation gelegt. Verglichen werden dabei die Istzustände der einzelnen Punkte zu Beginn und am Ende des Prozesses. Dieser dauert gewöhnlich vier Jahre. Greifswald konnte ihn jedoch in nur drei durchlaufen.

Die Bewertung erfolgt von 2 bis 10 Punkte, die in Prozente umgerechnet werden. Erreicht eine Kommune über 50 Prozent, wird sie mit dem Award ausgezeichnet. Bei über 75 Prozent mit dem Award in Gold. Greifswald erreicht aktuell 57 Prozent. Die Geschäftsführerin der Bundesgeschäftsstelle European Energy Award, Ilga Schwidder, nannte das Ergebnis angesichts der kürze der Zeit bemerkenswert.

Greifswald als Vorreiter im Energiebereich

Während viele mit Klimaschutz vor allem Verzicht verbinden, wurde während der Preisverleihung vor allem klar, dass das Augenmerk des European Energy Awards eher einen Blick auf die Umsetzung legt. Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse und der Klimabeauftragte der Stadt, Dr. Stefan Braun, erklärten den anwesenden Feiergästen, wie Greifswald den Weg zum Klimazertifikat gegangen ist. Ein wichtiger Punkt seien laut von Busse die Neubauten der Stadt gewesen. Sowohl die Käthe-Kollwitz-Schule als erstes Projekt als auch das neue Stadtarchiv am Ryck seien Beispiele für nachhaltiges Bauen.

Auch die Energieversorgung durch die Stadtwerke war für den Prozess wichtig. Erst vor wenigen Tagen fand die Grundsteinlegung für Deutschlands größten Solarpark im Greifswalder Gewerbegebiet in direkter Nachbarschaft zum Blockheizkraftwerk statt. Mit der Anlage sollen pro Jahr 1780 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermieden werden. 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen. Unter anderem dank solcher Projekte verbrauchten die Bürger der Stadt nach aktuellen Erhebungen etwa 5 bis 6 Tonnen CO2 pro Einwohner und Jahr. Der deutschlandweite Schnitt läge bei über 8 Tonnen, erklärte Braun.

Klimanotstand und Klimaausschuss wurden diskutiert

Seit 2019 gilt per Beschluss der Bürgerschaft der Klimanotstand in Greifswald. In erster Konsequenz werden Beschlüsse nun nicht nur darauf hin untersucht, welchen Einfluss sie auf den Haushalt der Hansestadt haben, sondern auch auf das Klima. Zudem wurde neben den anderen Ausschüssen ein Ausschuss für das Klima ins Leben gerufen, der der Bürgerschaft beratend zur Seite steht.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem nun übergebenen Award will Greifswald allerdings nicht Schluss machen. Bei einem Ergebnis von 57 Prozent ist auch noch Luft nach oben. Das beste Ergebnis bei einem European Energy Award konnte aktuell Saerbeck in Nordrhein-Westphalen mit 93 Prozent erlangen. Aktuell abreitet die Verwaltung an einem Konzept für den Verkehr in der Innenstadt, das im Herbst beraten werden soll. Zuvor gab es bereits mehrere Bürgerbeteiligungen. Außerdem will Greifswald noch in diesem Jahr Modellkommune für nachhaltige Bildung werden.

Von Philipp Schulz