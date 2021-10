Greifswald feiert 1. großes Drachenfest auf Deponieberg

Greifswald

Bunt, bunter, Drachenfest! Am 7. November wird erstmals wahr, worauf sich bereits im Herbst 2020 viele Familien freuten: Auf dem großen Deponieberg an der Ladebower Chaussee können Kinder, aber auch Erwachsene von 10 bis 15 Uhr ihre Drachen steigen lassen.

„Von dort aus hat man einen Wahnsinnsblick auf die Stadt und es herrscht fast immer Wind“, macht Projektleiter Lukas Neumeister von der veranstaltenden Greifswald Marketing GmbH (GMG) Lust auf das Event. „Nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr können kleine und große Besucher endlich ihre farbenfrohen Himmelsstürmer auf dem weitläufigen Gelände durch die Luft sausen lassen“, freut sich GMG-Geschäftsführer Maik Wittenbecher.

Grillstand und leckerer Punsch

Bereits im Vorfeld hat die Marketinggesellschaft mit Unterstützung von Unternehmen 1000 Drachensets an den städtischen Eigenbetrieb „Hansekinder“ und das Institut für Leben und Lernen e.V. übergeben. Auch die Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel bekam einen Schwung geschenkt und freute sich, mit den Lütten die Rohlinge gestalten zu können.

Wer will, kann aber natürlich auch selbst gebastelte Drachen beim Fest am kommenden Sonntag ausprobieren. Mitmachen lohnt. „Denn eine Jury prämiert die drei schönsten Exemplare. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Familienkarte für das Freizeitbad“, sagt Lukas Neumeister.

Die Besucher des Drachenfestes dürfen sich auch auf einen riesigen Showdrachen freuen, gesteuert von einem Profipiloten. Und man kann auch etwas lernen: Wie lang muss die Schnur gehalten werden? Welche Drachenmodelle eignen sich für Anfänger? Welche Windstärke ist perfekt zum Drachensteigen?

Wer noch keinen eigenen besitzt, kann an einem Verkaufsstand vor Ort noch ein Flugobjekt kaufen – oder zwei oder drei? Und natürlich werde es auch einen Cateringstand geben, verspricht Neumeister. Sowohl Fleischliebhaber als auch Freunde des Vegetarischen sollen auf ihre Kosten kommen. Heißer Punsch und andere Getränke runden das Angebot ab.

Greifswald feiert Drachenfest – möglich macht das auch die Unterstützung von Partnern der Greifswalder Marketinggesellschaft. Quelle: Petra Hase

Kostenloser Busshuttle zum Drachenfest

Am Veranstaltungstag bringt ein kostenloser Bus-Shuttle die Besucher ab 9.30 Uhr vom ZOB am Hauptbahnhof zum Deponieberg und zurück. „Wir freuen uns, dass die Stadtwerke Greifswald diesen tollen Service für unsere Gäste anbieten“, so Neumeister. Wer trotzdem mit dem Auto anreisen möchte, wird auf den Parkplatz am Museumshafen verwiesen.

Der Zutritt zum Greifswalder Drachenfest sei nur unter Einhaltung der 3G-Regelung möglich. Besucher müssen daher den entsprechenden Nachweis mitbringen. Kinder unter acht Jahren sind davon ausgenommen. Zudem erfolge vor Ort eine Datenerfassung über die Luca-App oder ein ausliegendes schriftliches Kontaktformular.

Unterstützt wird das Drachenfest neben den Stadtwerken auch von den Wohnungsunternehmen WVG und WGG, HAB Wusterhusen, von der Peter-Warschow-Sammelstiftung sowie von der Hansestadt Greifswald.

Von Petra Hase