Greifswald feiert 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich mit Jubiläumsjahr

Greifswald

Der Maler Caspar David Friedrich feiert 2024 ein rundes Jubiläum. Als berühmtester Sohn der Stadt soll sein 250. Geburtstag natürlich auch gebührend gefeiert werden. Das Amt für Bildung, Kultur und Sport bereitet gemeinsam mit verschiedenen Beteiligten und Einrichtungen ein Jubiläumsjahr vor. In diesem soll es verschiedene Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge, Ausstellungen und viele weitere Aktionen in der Hansestadt geben, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Am 3. Mai um 18 Uhr laden die Mitarbeitenden des Amtes in den Kaisersaal der Stadthalle Greifswald ein, um den Bürgerinnen und Bürgern das Programm des Festjahres vorzustellen. Sie berichten vom Stand der Planungen, stellen das Jubiläumsbüro vor und informieren über bereits avisierte Initiativen sowie Fördermöglichkeiten.

Eigene Ideen und Vorschläge einbringen

„2024 werden wir dem Maler und seinen Werken in Greifswald auf unterschiedliche und überraschende Weise begegnen, Friedrich neu- oder wiederentdecken und mit allen Sinnen erfahren“, blickt Amtsleiterin Anett Hauswald voraus. „Da dies nur gelingen kann, wenn die Menschen vor Ort das Projekt mittragen und sich mit ihrer Caspar-David-Friedrich-Stadt identifizieren, ist es uns ein großes Anliegen, sie nicht nur über das Jubiläumsjahr umfassend zu informieren, sondern auch mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, welche Erwartungen sie an die Feierlichkeiten haben.“

In Workshops können Interessierte deshalb eigene Ideen, Initiativen und Vorschläge einbringen. Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird um Anmeldung per Telefon (038 34 / 85 36 21 41) oder E-Mail (casparDavid250@greifswald.de) gebeten.

Onlineumfrage zum Jubiläumsjahr

Um 18 Uhr wird der Oberbürgermeister Stefan Fassbinder die Veranstaltungen eröffnen. Danach wird die Jubiläumsplanung vorgestellt. Um 18.45 Uhr beginnen die Workshops. Eine Stunde später werden die Ideen und Vorschläge aus den Workshops vorgestellt. Gegen 20 Uhr endet die Veranstaltung .

Im Rahmen der Vorbereitungen des Jubiläums bittet das zuständige Amt für Bildung, Kultur und Sport alle Greifswalderinnen und Greifswald, sich an einer kurzen Umfrage zu beteiligen. Diese finden Sie hier.

Von chl