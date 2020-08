Greifswald

Im nächsten Jahr wird der 400. Geburtstag von Sibylla Schwarz, der bedeutenden Barockdichterin aus Greifswald, gefeiert. Die Tochter des Bürgermeisters Christian Schwarz wurde am 14. Februar 1621 im elterlichen Haus Baderstraße 2 geboren.

Sibylla Schwarz erlebte die Wirren des Dreißigjährigen Krieges und starb schon im August 1638 im Alter von nur 17 Jahren. Die schuf aber in ihrer kurzen Schaffenszeit ein von Fachleuten hochgelobtes Werk. Mit zehn Jahren begann sie zu schreiben.

Briefmarke für Sibylla Schwarz ?

Im Jubiläumsjahr werden nicht nur ein umfangreiches Vortragsprogramm und Konzerte mit barocker Musik angeboten. Es könnte beispielsweise eine Schwarz-Schokolade, Schwarz-Bier und andere Werbe-Artikel geben. Ob der federführende Sibylla-Schwarz-Verein in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post eine Gedenkbriefmarke herausgibt und vertreibt, ist noch nicht klar.

Ein Antrag zur Aufnahme in das offizielle Programm wurde abgelehnt. Aber der Vorsitzende des Greifswalder Philatelistenvereins Jörg Tamm hat mit Briefmarken wie zum 770. Geburtstag von Wieck und zur Wiedereinweihung des Paepke-Platzes gute Erfahrungen gemacht.

Graphic Novel erscheint

2021 wird auf jeden Fall die Graphic Novel „ Sibylla“ von Max Baitinger Premiere feiern. Der Künstler hat für dieses Buch 2020 bereits den deutschen Comicpreis erhalten. Ferner hofft der Verein, dass im Jubiläumsjahr eine wissenschaftliche Ausgabe des Werks von Sibylla Schwarz erscheint, an der bereits seit längerer Zeit gearbeitet wird.

„Das Theater Vorpommern, das Studententheater und das Stadtmarketing werden sich an den Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligen“, informiert der Vorsitzende des Sibylla-Schwarz-Vereins, Prof. Thomas Stamm-Kuhlmann. Fürs Stadtmarketing wird die stellvertretende Vereinsvorsitzende Sonja Gelinek die Rolle der Sibylla Schwarz übernehmen. Die Barockdichterin soll ein wichtiger Akteur des geplanten Sommerfestes 2021 sein.

Das Epitaph des Bürgermeisters Christian Schwarz, auf dem Sibylla Schwarz (links die Erste unter den Frauen zu sehen ist. Quelle: eob

„Theaterintendant Sascha Löschner hat bei einem Gespräch mit Walter Baumgartner und mir Unterstützung zugesagt“, so Stamm-Kuhlmann. Gedichte von Sibylla Schwarz werden von Schauspielern des Theaters gelesen und mit barocker Musik unterlegt. „Es wird im März eine Vernissage im Foyer des Theaters geben“ , kündigt er an. Dazu wird das Ensemble „Almatea“ barocke Musik spielen. Die szenische Lesung gibt es dann auf DVD.

Londoner will Barockdichterin ins Englische übersetzen

Ferner soll in Zusammenarbeit mit Lucas Treise vom Greifswalder Medienzentrum ein Video entstehen, das auf Youtube abrufbar ist. Künftig wird ferner der Film von Prof. Walter Baumgartner „ Sibylla back in town“ frei im Internet zugänglich sein. Das Greifswalder Studententheater beteiligt sich ebenfalls an den Feierlichkeiten. Chefin Hedwig Golpon will eine barocke Komödie auf die Bühne bringen.

Vortragen werden im Schwarz-Jahr unter anderem der emeritierte Greifswalder Musikwissenschaftsprofessor Walter Werbeck und die Münchener Medizinhistorikerin und Ethikerin Prof. Mariacarla Gadebusch Bondio, die viele Jahre in Greifswald lehrte und forschte. Dass Sibylla Schwarz international gefragt ist, zeigt die Zusage des Engländers Robert Gillett, der an der Queen Mary University of London lehrt und neuerdings Mitglied des Sibylla-Schwarz-Vereins ist.

Sponsoren für das Jubiläumsjahr gesucht

Er ist ein Experte für Frauenliteratur und wird das Werk der Greifswalderin mit dem einer Engländerin vergleichen. „ Robert Gillett plant eine englische Ausgabe des Werks von Sibylla Schwarz“, informiert die Germanistikprofessorin Monika Unzeitig. Er wolle dafür möglichst als Gastwissenschaftler am Krupp-Kolleg arbeiten.

Möglicherweise wird sich der Verein auch am auf den 4. Juni verschobenen Mecklenburg-Vorpommern-Tag in Greifswald beteiligen.Die Kosten für die Feierlichkeiten liegen bisher bei etwa 35 000 Euro. Eine Finanzierungslücke ist noch da, die über Sponsoren geschlossen werden soll.

Von Eckhard Oberdörfer