Greifswald

Die Stadt feiert einen ihrer größten Söhne, allerdings in einer abgespeckten Version: Wenn am Sonnabend die neunte Auflage des historisch inspirierten Aktionstages „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ über die Bühne geht, müssen Besucher sich mit Einschränkungen wegen der Coronapandemie anfreunden.

Ab 10 Uhr laden Akteure wie die Domgemeinde, das Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus zu Veranstaltungen rund um den 1774 in Greifswald geborenen Maler ein. „Wir konzentrieren uns darauf, Friedrich in den Veranstaltungsorten erlebbar zu machen“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH.

Einschränkungen wegen Coronavirus

Die auffälligste Änderung in diesem Jahr betrifft den historischen Marktplatz, der sonst zentraler Anlaufpunkt für Mitmachangebote, Besucher und Ort der offiziellen Eröffnung ist. „Wir verzichten in diesem Jahr leider auf das historische Karussell, auf das Bühnenprogramm und auf die Mitmachangebote“, sagt Wittenbecher. Hintergrund seien die Regeln zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus, die die Veranstalter eingeschränkt hätten.

„Mit den aktuellen Coronaregeln wäre das nicht realisierbar gewesen. Wir hätten den Markt einzäunen müssen, wir hätten eine komplette Personenerfassung machen müssen und die Akteure an den Ständen hätten einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen,“ erklärt Wittenbecher. Nur rund einhundert Personen hätten sich zeitgleich auf dem Marktplatz aufhalten dürfen.

Buntes Treiben in der Stadt

„Zäune und Zugangsbeschränkungen hätten die Attraktivität gesenkt und dem Ziel, Caspar David Friedrich zugänglich zu machen, widersprochen“, sagt der Geschäftsführer. Friedrich (1774 - 1840) war einer der wichtigsten Maler der Romantik und hielt Ansichten seiner Heimat Greifswald und der Umgebung mit Pinsel und Bleistift fest. Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Kreidefelsen auf Rügen“ und „Der Wanderer über dem Nebelmeer“.

Als Ersatz für den Jahrmarkt dient eine Kombination aus Wochenmarkt und einem Kunsthandwerkermarkt, die frei zugänglich sind. Dennoch solle ein buntes Treiben in der Stadt den Tag prägen. Straßenkünstler wie Hochradfahrer und Stelzenläufer werden sich zwischen den Veranstaltungsorten bewegen.

Fotowettbewerb um Friedrich Unter dem Hashtag #meincdf2020 wird das schönste Foto des Caspar-David-Friedrich-Tages gesucht. Teilnehmer posten ihr Bild bis um 16 Uhr auf dem sozialen Netzwerk Instagram und markieren @cdfzentrum. Der Hauptpreis ist ein Gutschein im Wert von 25 Euro für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Der Gewinner wird am Sonnabend um 18 Uhr bekannt gegeben.

Ab 11 Uhr werden stündlich Altstadtführungen sowie Kutschenfahrten angeboten. Alle Veranstaltungen am CDF-Tag sind für Besucher kostenlos – um Anmeldung wird gebeten, verpflichtend ist es nicht.

„Kreidefelsen auf Rügen“ ist eines der bekanntesten Gemälde von Caspar David Friedrich. Quelle: Agentur

Sponsoren tragen die Kosten

Den Auftakt feiert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) mit allen anderen Akteuren um 10 Uhr vor dem Dom St. Nikolai. Den Abschluss des Tages um 21 Uhr bildet ein Saxofon- und Orgelkonzert, bei dem das Gotteshaus innen bunt beleuchtet wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, wie bei allen anderen Veranstaltungen im Innenbereich auch.

Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter mehrere tausend Besucher auf dem Marktplatz und im Pommerschen Landesmuseum, rechnen in diesem Jahr aber mit geringeren Zahlen, so Maik Wittenbecher. Die Organisation inklusive Werbung für das Fest würde rund 7000 Euro kosten - weniger als in den vergangenen Jahren. Der Betrag werde komplett von Sponsoren wie der Peter-Warschow-Sammelstiftung, der Sparkasse Vorpommern, den Stadtwerken Greifswald und der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft getragen.

Musik, Theater und Mitmachangebote

Pastor Tilman Beyrich lädt um 11 Uhr und 12 Uhr zu zwei Führungen im Dom St. Nikolai ein und erklärt, wie Caspar David Friedrich die Restaurierung des Doms zu seinen Lebzeiten begleitete. „Ich habe mich dafür intensiv in den Briefwechseln Friedrichs umgeschaut und nach Hinweisen gesucht“, macht der Pastor Lust.

Dompastor Tilman Beyrich zeigt auf den Taufbucheintrag von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 1774. Quelle: Christopher Gottschalk

Friedrichs Entwürfe für Kirchenräume kämen der Gestaltung des Doms sehr nahe, so Beyrich, dessen Gemeinde zu einer Schreibwerkstatt mit Tinte und Feder ab 10 Uhr einlädt, das Taufbuch mit der Eintragung Friedrichs ausstellt und um 14 Uhr sowie 14.30 Uhr Führungen durch die Bibliothek des Geistlichen Ministeriums anbietet.

Die meisten Angebote macht das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus mit Musik, Theaterstücken und Familienangeboten. „Wir werden auf dem Innenhof mit dem Spinnen historisches Handwerk präsentieren. Postkarten und Beutel können selbst bedruckt werden und Postkarten mit Feder und Tinte beschrieben werden“, blickt Imke Freiberg, Leiterin der Kultureinrichtung, voraus. Die Geschichte vom „Fischer und sin Fru“ kommt gleich zweimal auf die Bühne: einmal um 11 Uhr und ein zweites Mal um 14 Uhr in einer plattdeutschen Lesung.

Das Pommersche Landesmuseum öffnet von 10 bis 18 Uhr gratis seine Türen und bietet um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Friedrich-bezogene Führungen an. Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum veranstaltet u.a. um 11 Uhr und um 14 Uhr eine Seifenmanufaktur und um 10 Uhr sowie um 16 Uhr eine Bildwegführung. Zum ersten Mal hat an Friedrichs Tag auch das Rathaus mit einer Ausstellung von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Das vollständige Programm für den Tag finden Sie unter: greifswald.info/stadtfest

Von Christopher Gottschalk