Greifswald

Im Jahr 1982 in Paris begonnen hat die Fête de la Musique innerhalb weniger Jahre ganz Europa erobert. Allein in Deutschland beteiligen sich mittlerweile über 50 Städte an der einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung, bei der Musiker, Bands, DJs oder etwaige Ton-Performer kostenlos auftreten.

Auch in der Hansestadt wird die Fête de la Musique am Freitag – dem längsten Tag des Jahres – wieder standesgemäß gefeiert. Um 13 Uhr beginnt das Spektakel, das sich durch die ganze Stadt zieht. Dann wird Multi-Instrumentalist „Aventuier“ mit Folk, Indie und Lo-Fi auf der Teppich-Bühne in der Knopfstraße den Auftakt geben.

Weitere Austragungsorte sind unter anderem das Café des Tierparks, bei dem um 18 Uhr „Eva und die Pfandflaschen“ rocken, die Brinke 26, eine Kinderfête ab 14 Uhr in der Schwalbe, die Hauptbühne am Schießwall ab 18 Uhr, bei der unter anderem die Kabutze zur Kleidertausch-Party einlädt und das Rosa mit einer Aftershow-Party ab 0 Uhr mit der „Hinterlandgang“ (Rap). Auch der Museumshafen wird Teil der Musik-Party. Ab 15 Uhr präsentiert Radio 98.1 auf der Wiese verschiedene Künstler. Das gesamte Programm gibt es auf: www.fete-greifswald.de

Auch das Boddenhus feiert den längsten Tag des Jahres. Beim Sommernachtstanz darf die heiße Jahreszeit freudig begrüßt werden. Zusätzlich gibt es Cocktails und ein Barbecue auf der Terrasse. Los geht’s um 18.30 Uhr. Eintritt: 8 Euro, inklusive Begrüßungsgetränk, Anmeldung: 03834 85320 oder koordinierung@volkssolidaritaet.de

Am Sonnabend geht es weiter mit den Sommerpartys. Ab 15 Uhr laden die Kunstwerkstätten zu einem bunten Programm, unter anderem mit Staffelei-Malerei, Siebdruck, Bildhauerei-Schauwerken, Theater und Tanzaufführungen, ein. Der Eintritt ist frei. Für Limo und Stullen ist gesorgt, wie es heißt. Adresse: Anklamer Str. 15/16

Warum Menschen im Sommer Mückenstiche bekommen, Schnecken gern Salat fressen und es Regenbögen gibt, erfahren alle kleinen und großen Neugierigen beim Familienkonzert der Bach-Woche. Hans-Jürgen Wulf erzählt die Geschichte von Noah und seiner Arche, basierend auf dem Buch von Kirsten Boie. Begleitet wird das Konzert, das um 16 Uhr in der Jacobikirche beginnt, vom Uni-Orchester.

In der Klosterruine Eldena wird die Tochter des D'Artagnan beim gleichnamigen Stück Zeuge eines Komplotts gegen den jungen König. Wem kann sie vertrauen? Einzig Athos, Porthos, Aramis und ihr Vater D’Artagnan, die vier in Würde gealterten Musketiere, versprechen Hilfe. Los geht das Freilichtsommertheater um 18 Uhr. Auch Sonntag gibt es um 16 Uhr eine Vorstellung.

Zur Sommersonnenwende lädt Schloss Broock ein. Im Mittelpunkt steht am Sonnabend der Park. Um 18 Uhr gibt es eine Führung durch den Lennè-Park. Ab 17 Uhr öffnet die Ausstellung „Das Wirken Peter Joseph Lennés in Mecklenburg Vorpommern“. Um 19 Uhr startet das Sonnwendfeuer, um 20 Uhr heizt die Band „DI GRINE KUZINE | eastern roots – western beats“ zusätzlich ein.

Am Sonntag feiert der Verein Ostseetanz Greifswald das zehnjährige Bestehen und lädt zur großen Jahresshow ein. Zu erwarten sind zahlreiche Tanzdarbietungen und fantasievolle Kostüme. Die Shows beginnen um 14 und 16 Uhr im Theater Vorpommern. Tickets (12 Euro pro Person) gibt es unter www.theater-vorpommern.de oder noch bis Freitag an der Theaterkasse.

Christin Lachmann