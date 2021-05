Greifswald feiert jeden Tag den Tag der Nachbarn

Greifswald

Die klassische Nachbarschaftshilfe hat während der Lockdowns eine Renaissance erlebt. An vielen Hausaufgängen fanden sich Zettel, die jüngere Nachbarn für ältere Mitbewohner aufgehängt hatte, weil die, die durch das Virus stärker bedroht waren, drin bleiben sollten. „Ich kaufe für Sie ein“, „Ich gehe mit ihrem Hund Gassi“, „Brauchen Sie Hilfe, melden Sie sich gerne“: So oder so ähnlich versuchten sich die Nachbarn auch in Greifswald unter die Arme zu greifen.

Am 28. Mai wird der Tag der Nachbarn gefeiert. Neben ersten kleinen und coronakonformen Veranstaltungen an diesem Freitag findet man die alltägliche Hilfe zwischen den Menschen Tür an Tür auch so in der ganzen Stadt.

Die Makarenkostraße schlängelt sich vom Greifswalder Klinikum bis zum Humboldt-Gymnasium und dem großen Einkaufscenter einmal durch Schönwalde II. Hier wird und wurde in den vergangenen Jahren viel umgebaut, erneuert und saniert. Die meisten der alten DDR-Blocks strahlen in neuen Farben, einige müssen bald weichen. Der Regen der vergangenen Tage hat den Bäumen, den Sträuchern und dem Rasen gut getan. Ein sattes und gesundes Grün begrüßt die Menschen. Von Grau und Trist ist hier nichts zu sehen. Eine nette Nachbarschaft.

Die Tür aufhalten reicht manchmal

Findet auch Margret Bartels. Sie steht vor ihrem Hausaufgang in einer Seitenstraße der Makarenkostraße, unterhält sich gerade mit einem Bekannten. Er ist gerade auf dem Sprung, wollte nur mal schauen, ob alles in Ordnung sei und Hallo sagen. Sie steht in einem gestreiften Shirt in einem kleinen Garten direkt vor dem Hochhaus. Ob beide hier gerne leben? Ja. Und was für sie eine gute Nachbarschaft ausmachen würde? Die kleinen Dinge. Eine Reparatur, nach dem Rechten sehen, Gesellschaft leisten. „Manchmal reicht es ja schon, die Tür offen zu halten und auf ein Pläuschen im Treppenhaus zu stehen“, lacht der Mann. Dann muss er weiter.

Margret Bartels bleibt noch in ihrem Garten. Sie lebt seit 1976 in der Wohnung. Ihr Sohn ist ein Stockwerk nach oben gezogen, hat selbst ein Kind. Das Mehrgenerationenhaus im Mehrfamilienhaus. Sie pflegt den kleinen Garten mit den schönen Stockrosen gerne. Bis vor einigen Jahren hat sich eine Nachbarin um das gleiche Stück auf der anderen Seite gekümmert. Sie sei leider verzogen, erzählt Bartels.

Sie will hierbleiben. „Irgendwann mache ich mir einen Aufzug an das Fenster, wenn ich keine Treppen mehr steigen kann“, lacht sie. Dass sie es hier so liebt, hat viel mit den Nachbarn zu tun. Den Alteingesessenen und den Neuen. Die Studenten seien oft und viel unterwegs, aber alle sehr lieb.

Eine kleine Oase für die Nachbarschaft

Einmal über die große Makarenkostraße verbirgt sich ein Kleinod hinter den mehrstöckigen Häusern. Mehrere Schrebergärten, grüne Oasen in der Siedlung. Einer von ihnen gehört Wolfgang Dührkop. Er musste vor vier oder fünf Jahren in die Makarenkostraße ziehen. Jetzt mag er es hier. Relativ schnell konnte er einen der Gärten übernehmen, teilt sich das kleine Grün mit Nachbarn, nicht aus dem Aufgang, aber aus dem Viertel. Puschkinring, Dostojewskistraße. Hier verbringt er mit ihnen schöne Tage.

Einer der Gärten ist es was besonderes. Wer nicht wie Frau Bartels eigeninitiativ etwas Grün vor die eigene Tür zaubern kann und nicht so viel Glück hatte wie Herr Dührkop, kommt in die „Grüne Flora“. Der Gemeinschaftsgarten wird von der Universität an die Nachbarschaftshilfe e.V. verpachtet. Doreen Mesing hat hier den Hut auf. Der Verein ist in einem flachen Anbau an einem Block an der Makarenkostraße beheimatet. Die Schwalbe, das Mehrgenerationenhaus der Aktion Sonnenschein und eine Beratung der Caritas gesellen sich in Rufweite dazu.

Ohne die wöchentlichen Treffs wäre es einsam

Die verschiedenen Projekte unterschiedlicher Träger machen ähnliche Dinge: Menschen aus dem Viertel und darüber hinaus zusammenbringen. Veranstaltungen, Kaffees, Begegnungsstätten für mehrere Generationen, kurz: organisierte Nachbarschaft.

An diesem Tag haben sie sich etwas besonders überlegt: Schönwalde soll bunt gestrickt werden. Mehrere ältere Damen stehen an Laternen und nähen selbstgestrickte Schals zusammen, finanziell möglich gemacht hat das die Ehrenamtsstiftung. Die Idee: Zusammenrücken und gemeinsam etwas Schönes schaffen, das hält. Während die Laterne am ersten sonnigen Tag im Mai einen dicken Schal bekommt, erzählt eine der Frauen. Sie komme seit drei Jahren und ohne die wöchentlichen Treffs würde sie in ihrer Wohnung sehr vereinsamen. Nach 25 Jahren in verschiedenen Wohnungen in Greifswald ist sie vor einiger Zeit wieder in ihre erste Wohnung im Puschkinring gezogen. Die Nachbarn seien alle nett, aber gemeinsame Aktivitäten und ein nachbarschaftliches Gefühl, das bekäme sie hier bei der Aktion Sonnenschein.

Für Kathrin Schulz-Jokiel sind diese Aktionen wichtig. Sie arbeitet im Mehrgenerationenhaus der Aktion Sonnenschein und koordiniert den heutigen Tag. Die Idee, Menschen aus der Nachbarschaft mit den Kindern der Kita zusammenzubringen, sei ein großer Gewinn für alle, berichtet sie.

Corona hat die Leute zusammenrücken lassen

Nachbarschaftstreffs gibt es nicht nur in Schönwalde. Von der Innenstadt aus arbeitet der Bürgerhafen. Lesehilfe, Hausaufgabenhilfe, sogar Leihgroßeltern gibt es hier. Wer im eigenen Aufgang kein Miteinander findet, tut es hier auf jeden Fall. Auch die Strickgruppe des Bürgerhafens hat fleißig geholfen, die Stadt zu verschönern. Der Fischer am Markt wird noch einige Tage einen Herz-Umhang tragen.

Im vergangenen Jahr war Anja Kuhfeldt für das Mehrgenerationenhaus zuständig. Sie erinnert sich an einige, die ehrenamtlich helfen wollten und auch weiter wollen. Die selbstinitiativen Zettel in den Hausfluren wurden in Orten wie dem Bürgerhafen zu systematischer und organisierter Nachbarschaftshilfe auch über den eigenen Aufgang und das Viertel hinaus.

Von Philipp Schulz