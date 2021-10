Greifswald

Die Häuser rund um den historischen Marktplatz erstrahlen in buntem Licht – und dank Millionenmitteln vom Bund in neuem Glanz. Dank der Städtebauförderung konnten zahlreiche Gebäude in der Hansestadt seit 1991 saniert, modernisiert, verschönert werden.

Das Logo mit dem Greifen wird auf das Rathaus Greifswalds geworfen. Quelle: Christopher Gottschalk

Das 30-jährige Jubiläum feierte Greifswald am Donnerstagabend mit einer Lichtershow inklusive Musik, Redebeiträgen u. a. von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und Videos über erfolgreiche Projekte wie die neu gebaute Kita „Tausend Farben“, die Regionale Schule Ernst-Moritz-Arndt und den Kreisverkehr in der Lomonossowallee. Das Stadthaus, das Rathaus, die Häuserzeile an der Nordseite des Marktes, die hunderte Jahre alten Kaufmannshäuser – sie waren wie kaum zuvor in Szene gesetzt.

Seit 1991 flossen etwa 242 Millionen Euro für den städtebaulichen Denkmalschutz nach Greifswald, davon 100 Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren.

Von Christopher Gottschalk