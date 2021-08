Greifswald fiebert dem DFB-Pokal gegen Bundesligisten Augsburg entgegen

Greifswald

Erst KKW, dann der Greifswalder SC, jetzt der Greifswalder FC. Den Fußball am Bodden scheint Erik Peters im Blut zu haben. Die Trikots, die er vom Greifswalder FC und den Vorgängervereinen gesammelt hat, kann er kaum noch zählen. Gleiches gilt für die Spiele, bei denen er war. Mit drei Jahren nahm ihn sein Vater zum ersten Spiel mit. Seitdem ist er dabei und Feuer und Flamme, wenn in der Hansestadt ein Ball getreten wird. 17 Jahre später, am kommenden Samstag, werden er und seine Familie standesgemäß für echte Fans auf der Gegengerade den Greifswalder FC anfeuern. Die Karten haben sie schon lange, die Vorfreude noch länger. Peters war sogar beim Public Viewing des Vereins dabei, als die Auslosung übertragen wurde. Damals fand er klare Worte: „Die müssen hier erst mal bestehen.“

Sein Optimismus speist sich aus vielen bitteren und schönen Erlebnissen mit dem Verein, auf die er zurückblicken kann. Da waren die Niederlagen gegen die Schweriner und Torgelower, die den Aufstieg verhinderten. „Wir waren damals wohl einfach noch nicht so weit“, weiß er heute. Um so schöner war der Sieg gegen den Rostocker FC, als die „nochmal so richtig weggehauen wurden“ und der Aufstieg in die Oberliga perfekt war. Peters ganze Familie ist im Greifswalder Fußballfieber. Zu vielen Spielen begleiten den 21-Jährigen die Mutter, der Bruder und sein Vater.

Auch der kann das kommende DFB-Pokalwochenende kaum erwarten. Er erzählt dem Sohn gerne von den Spielen vor über 25 Jahren, als Lübeck, Borussia Mönchengladbach oder Sachsen Leipzig für Pflichtspiele nach Greifswald kamen. Vater und Sohn hoffen, dass diese Zeiten nun wieder da sind.

Vier Studenten schätzen die Motivation

Auch die vier Studenten Malte, Christoph, Nick und Timo können den Samstag kaum erwarten. Die vier haben gemeinsam Geschichte studiert und sich im Fachschaftsrat engagiert. Timo erinnert sich, dass es vor drei Jahren gewesen sein muss, als die vier bei einem Abend in den Räumen des Fachschaftsrates beschlossen haben, mal zu einem Spiel des GFC zu gehen. Seitdem haben sie die Mannschaft bei einigen Begegnungen angefeuert – auch mal Auswärts, bei Lichtenberg zum Beispiel. „Das war eine tolle Fahrt“, erinnert sich Timo. Auch wenn der Verein damals deutlich unterlag.

Die Fans Nick,Christoph, Malte und Timo beim Spiel in Lichtenberg! In den sozialen Medien freuten sie sich mit diesem Bild über den schönen Tag - trotz der Niederlage. Quelle: privat

Timo beschreibt sich vor allem als Fußballfan. Für ihn war immer klar, dass er da, wo er lebt, auch zum Fußball gehen will. Dabei hat er sein Herz an den Greifswalder Verein verloren. Er schätzt die familiäre Stimmung und die großem Ambitionen. „Und dass man auch große Gegner wie Tennis Borussia Berlin oder BFC Berlin sehen kann.“

Die Fans werden den Unterschied machen

Erik Peters hingegen freut sich nicht zu sehr auf die großen Namen, die mit dem FC Augsburg anreisen, sondern einen Sieg der Greifswalder. Er weiß auch schon, wie das klappen könnte: „Die Fans müssen die Mannschaft wie ein 12. Mann anfeuern. Das motiviert unheimlich.“

Nicht nur Familie Peters und die vier Studenten, ganz Greifswald scheint auf den Samstag hinzufiebern. An der Europakreuzung zeigt sich das in Form eines großen Banners. „Wir sind Greifswald. Wir sind der GFC“, ist groß darauf zu lesen. Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) hat es mit dem Cheftrainer des Vereins, Martin Schröder aufgehängt. Der Bürgermeister will damit seine volle Unterstützung zeigen. „Seit 25 Jahren ist es das erste Mal, dass in Greifswald ein DFB-Pokalspiel ausgetragen wird. Das ist natürlich ein ganz besonderes sportliches Ereignis, auf das schon viele Greifswalder/-innen hinfiebern. Außerdem zieht es viele Besucher/-innen in unsere Stadt, wobei allein aus Augsburg 200 Fans erwartet werden“, erklärt er und fügt an: „Selbstverständlich werde ich dann auch im Stadion sein und unsere Mannschaft anfeuern! Ich freue mich auf eine großartige Stimmung.“

Karten können noch gekauft und gewonnen werden

Insgesamt dürfen knapp 5000 Menschen in das Stadion kommen – ein Hygienekonzept und Umbaumaßnahmen in den Besucherrängen machen das möglich. Auch die Gäste aus Augsburg haben sich mit 200 Unterstützern angekündigt. Für das Spiel gibt es noch Karten zu kaufen. Doch Achtung: Eine Kasse am Spieltag selbst wird es nicht geben. Die Karten müssen vorher am Stadion oder im Internet gekauft oder noch besser bei der Ostsee-Zeitung gewonnen werden.

