Greifswald für Ausflügler: MS Stubnitz geht wieder auf Fahrt

Kapitän Jens Wermter strahlt übers ganze Gesicht. Der Wahl-Pommer hat geschafft, was er sich im Frühjahr 2021 zum Ziel setzte: die in die Jahre gekommene MS Stubnitz wieder zum schönen Fahrgastschiff herauszuputzen. Am 9. April, pünktlich zum maritimen Saisonauftakt der Hansestadt, wird sie im Greifswalder Museumshafen ablegen. Dann heißt es: Leinen los und volle Fahrt voraus!

„Die Restaurierung war ein ganzes Stück Arbeit“, blickt der Eigner und Reeder zurück. Ein Jahr ist es gerade mal her, dass er die Stubnitz und die MS Breege von den Jauernigs, den früheren Besitzern, erwarb und die Vorpommersche Schifffahrtsgesellschaft mbH (VSG) aus der Taufe hob. Die beiden alten Pötte hatten es ihm schon vor Jahrzehnten angetan. Allerdings schipperte der passionierte Seebär viele Jahre in wärmeren Gefilden, verdiente seine Brötchen unter anderem vor der Küste Maltas und rund um Sizilien.

Historischer Flair sollte wieder spürbar werden

Nach Norddeutschland kam er eher zufällig und packte dann die Chance beim Schopfe, als die Schiffe zum Verkauf standen. Während die Breege nach einem Werftaufenthalt und Frühjahrsputz ab Juni vorigen Jahres mit Ausflüglern auf Hafenrundfahrt ging, stand für Wermter von Anfang an fest: Die Stubnitz soll erst wieder ihren alten Charme erhalten, bevor sie mit Gästen an Bord in See sticht.

Denn das Schiff ist in seinen Augen ein ganz besonderes: „Der 1904 auf der Oderwerft in Stettin erbaute Dampfer ist das letzte noch seetüchtige Schiff der ehemaligen Kaiser- und Bäderflotte.“ Daher sollte das historische Flair wieder spürbar werden, auch wenn die originalen Dampfmotoren natürlich nicht mehr im Maschinenraum stehen.

Wechselvolle Geschichte Die MS Stubnitz wurde 1904 auf der Oderwerft in Stettin als Dampfschiff unter dem Namen Steglitz für die Teltow Kanal Dampfschifffahrtsgesellschaft gebaut. In deren Dienst stand das Schiff bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Anschließend kam die Steglitz zur deutschen Schiffsunion. 1948 tauschte man die Dampfmaschine gegen zwei 80 PS Dieselmotoren aus. 1957, mit der Gründung des VEB Weiße Flotte Stralsund, ging das Schiff in deren Besitz über und erhielt ihren heutigen Namen. Die Stubnitz befuhr vorwiegend die Linie Stralsund – Hiddensee. 1996 wurde sie an die Sund- und Boddenreederei verkauft, 1998 erfolgte der Umbau auf die heutige Version. Das Oberdeck wurde begehbar, der Fahrgastraum mit einzelnen Tischen und Stühlen ausgestattet. 2021 erwarb Jens Wermter das Schiff, mit dem bis zu 100 Personen fahren dürfen. Es ist 27 Meter lang, 5,40 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,60 Meter.

Noch liegt die MS Stubnitz vertäut im Museumshafen. Im April startet sie wieder zu den beliebten Hafenrundfahrten, den Ryck hinauf und über den Bodden. Quelle: Petra Hase

Eine Heizung für kühle Tage

Und so ist an Bord in den vergangenen Monaten praktisch nichts unberührt geblieben. Im Salon unter Deck wurden Wände, Decken und Fußboden erneuert. Eine neue Bestuhlung und eine Bar laden zum Verweilen ein. Es wird künftig nicht nur Getränke geben, sondern auch kleine Snacks, die in der runderneuerten Kombüse gezaubert werden.

„Außerdem haben wir im Salon eine Zentralheizung eingebaut, um die Vor- und Nachsaison besser nutzen zu können“, sagt der Kapitän. Ein Großbildschirm an der Wand eröffnet die Möglichkeit, Filme oder Videos abzuspielen – womöglich der neue Clou für Hochzeits- oder auch andere große Gesellschaften. Für neue Gardinen sorgte die Kapitänsmutter: „Eine ganze Woche hat sie dran genäht“, wertschätzt der Sohn die familiäre Unterstützung.

Der Salon hat sein Gesicht verändert, Gäste sollen sich rundum wohlfühlen. Quelle: Petra Hase

Vier Wochen auf der Werft

Auch das Oberdeck unter freiem Himmel hat sein Gesicht verändert, neue Bänke und Tische aus Holz strahlen Wohlfühlatmosphäre aus. Nicht zuletzt bekam das Schiff einen neuen Anstrich. Doch damit nicht genug. „Ende November ging die Stubnitz für vier Wochen in die Werft nach Stettin. Wir haben das ganze Schiff sandstrahlen lassen, schadhafte Stellen ausgebessert, den Propeller und andere Dinge repariert“, sagt Jens Wermter.

Darüber hinaus sei die in die Jahre gekommene Technik ausgetauscht worden, darunter das Radar- und das Funkgerät sowie die Navigationsausrüstung. Gern hätte er die Arbeiten in Vorpommern ausführen lassen. Doch dies sei nicht möglich gewesen. „Die Werft in Wolgast hat auf meine Anfrage nicht einmal reagiert“, zeigt sich der Kapitän noch immer enttäuscht.

Auf dem Oberdeck laden Holzbänke aus Teak zum Verweilen ein. Quelle: Petra Hase

Fachpersonal wird noch gesucht

Bis das 27 Meter lange Fahrgastschiff mit Gästen ablegt, bleibt noch einiges zu tun. An verschiedenen Stellen fehlt noch frische Farbe. Darum kümmert sich unter anderem Matrosenmotorenwartin Petra Lüdemann, die neu zur sechsköpfigen Crew der kleinen Reederei gehört.

„Ich bin schon früher auf der Stubnitz gefahren“, erzählt die 55-Jährige, die zuletzt auf der MS Binz der Reederei Adler-Schiffe gearbeitet hat. Zwar sei die Mannschaftsstärke für den Start erst einmal ausreichend, so Wermter. Dennoch ist er weiter auf der Suche nach Fachpersonal, wie Kapitän, Matrosen und Maschinisten sowie Servicekräften.

Auftakt am 10. April geplant

Sei die Resonanz groß, laufe die MS Stubnitz mit ihren 100 Plätzen an Bord aus. An Tagen mit weniger Nachfrage werde die Breege mit ihren 75 Plätzen auf Fahrt gehen. „Zur ersten Tour starten wir immer um 12.30 Uhr, zur zweiten um 15.30 Uhr“, informiert der Kapitän. Doch Wermter hofft auch, dass beide Schiffe parallel unterwegs sein werden – das eine mit normalen Tagesausflüglern, das andere mit Schulklassen, Unternehmen oder Familien, die ein besonderes Fest feiern wollen oder verstorbene Angehörige auf See bestatten möchten. Gruppen können gern auch den Vormittag buchen.

„Außerdem planen wir künftig Frühstückstouren am Sonntag, vorerst nur am ersten Sonntag im Monat. Mal sehen, wie es anläuft. Für den Auftakt am 10. April haben wir bereits erste Buchungen“, freut sich Wermter. Wer an Bord kommt, werde ein gutes und reichhaltiges Frühstück erhalten. Normale Tagestouren (gut 2 Stunden Dauer) kosten für Erwachsene 20, für Kinder 12 Euro.

