Dass Kunden einen Burger in einem Eisladen bestellen, ist wohl einmalig in Greifswald und der Region. In der Eismanufaktur Kontor im Schuhhagen ist es Realität: Zwei Brötchenhälften werden dafür mit einem Kontaktgrill erwärmt und in Form gebracht, dazwischen dient Eis nach Kundenwunsch beispielsweise mit Karamellstückchen als Füllung. „Wir sind dafür bekannt, dass wir innovativ sind“, sagt Alexander Stürmer, der kreative Kopf und Ideensammler der Kontor-Eismanufaktur.

Sie wurde zum wiederholten Male zur beliebtesten Eisdiele der Stadt gewählt und tritt nun im Landeswettbewerb gegen die anderen Sieger der Regionen an. Fast 70 Prozent der 75 Teilnehmer sprachen sich für die Kontor Eismanufaktur aus. Die Al ponte Gelateria und das Sorriso müssen sich somit mit Platz zwei und drei zufriedengeben. Die positive Bestätigung freue ihn genauso wie die Rückmeldungen von Kunden an der Theke, sagt Stürmer. „Natürlich ist es schön, auf Platz eins zu sein.“

Klassiker müssen dabei sein

Seit zehn Jahren ist Stürmer im Eisgeschäft, brachte sich die Fähigkeiten selbst bei. Im Theatercafé begann die Geschichte, später kam ein Laden am Markt hinzu, heute hat die Manufaktur an der Ecke Schuhhagen/Mühlentor ihr Zuhause.

Über 80 Sorten kann das Kontor, das heute von einer Betreiber GmbH geführt wird, anbieten, wovon stets 20 in der Auslage stehen. Klassiker, wie Schoko und Vanille, müssen dabei sein, dazu kommt exotisches, wie Aubergineneis mit Pekannuss oder Sobachai – ein auf geröstetem Buchweizen basierendes Eistee-Sorbet.

Bubble Waffle lockt neue Kunden an

Immer mehr Veganes kommt in den Becher oder die Waffel. „Wir können fast alle Sorten in einer veganen oder nicht-veganen Variante zubereiten. So merken Kunden vielleicht nicht einmal, dass es sich um eine neue Variante handelt“, sagt Stürmer. Erklärtes Ziel sei, kein Ersatzprodukt zu schaffen, sondern hohe Qualität, die dem Original in nichts nachsteht.

Im Falle der Eissorten ohne Milchbestandteile setzt das Kontor auf Kakaobutter. Mehr Menschen ernährten sich vegan, aber auch laktoseintolerante Kunden freuen sich über die milchfreien Kugeln, sagt Stürmer.

Wer kreative Sorten erfindet, denkt auch daran, wie sie aussehen und über die Theke gehen: Der Eisburger hat sich etabliert, seit diesem Jahr steht eine Bubble Waffle auf der Karte. Das Besondere: Die Waffelkugeln sind weich, dazwischen ist der Teig knusprig. „Durch die Waffel haben wir unser Publikum noch einmal erweitert“, sagt er.

Zutaten dürfen auch teurer sein

Stürmer finde Ideen im Internet, in Kochbüchern, durch Gespräche oder weil ihn eine Frage umtreibt. „Ich interessiere mich für alles, was mit Essen zu tun hat.“ Eine Frage: Wie kann man die blaue Farbe des berühmten Schlumpfeises nachempfinden, ohne ein Industrieprodukt anzubieten? Stürmer entdeckte die Anchanblüte aus Thailand, die dort als Tee getrunken wird und mit ihrer Farbe auch Eis färben kann. Gemixt mit Bergamotte, ergibt sich ein nach Bergamotte schmeckendes Eis mit dem Namen „Blue Matcha“.

Für ein Kaffee-Eis lässt man kalt gebrühten Kaffee in Mandelmilch ziehen, wodurch die Kaffeenoten hervorstechen, aber der bittere Geschmack wegfällt. Für die Zutaten greife Stürmer bewusst tiefer in die Tasche, wenn das Kontor das Pistazien-Eis mit vielen Pistazien herstellt oder für Vanille die echte, teure aus Madagaskar nimmt. „Wir sind mit 1,40 Euro pro Kugel sicher nicht der günstigste Anbieter, aber wir bieten Qualität an“, sagt der Manufaktur-Leiter.

Kundin: „Eis macht süchtig“

Das merke man, bestätigt Gudrun Zumpe (65) von der Insel Usedom, die es sich bei jedem Greifswald-Besuch im Kontor schmecken lässt. „Das Eis macht fast süchtig“, lobt sie, während sie eine Bubble Waffle mit Schokoeis isst. Schokolade sei auch die Lieblingssorte von Tochter Maxi Zumpe (35). „Ich probiere aber gerne auch mal neue Sorten aus. Man schmeckt hier die Qualität“, sagt sie. Sohn Dan, der bald drei Jahre alt wird, kennt auch schon seinen Favoriten: „Erdbeereis mit Streusel ist meine Lieblingssorte.“

Die nächste Idee hat Alexander Stürmer selbstverständlich schon in der Schublade – und genauso selbstverständlich wolle er sie noch nicht verraten. Nur so viel: Die Kreation werde aus einer Art Softeismaschine kommen, aber kein Softeis sein. „Ich denke, die Leute werden es lieben.“ All sein Wissen will Stürmer in Zukunft mit anderen Eisfanatikern teilen und ein Buch über die Eisproduktion verfassen. Im Autorentext könnte er dann damit werben, die beliebteste Eisdiele Greifswalds zu leiten.

Von Christopher Gottschalk