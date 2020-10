Greifswald hat höchsten Anteil an Privatschülern in MV

Greifswald

Nirgends in MV ist der Anteil an Schülern, die eine Privatschule besuchen, so hoch wie in Greifswald. Ein Drittel aller Erstklässler wird auch im kommenden Schuljahr an einer Schule in freier Trägerschaft eingeschult. Damit ist Greifswald absoluter Spitzenreiter. In der Landeshauptstadt Schwerin besuchen 22 Prozent der Erstklässler eine Privatschule, in Rostock und in Wismar sind es 17 Prozent, in Stralsund knapp neun Prozent. Das geht aus den Daten des Statistischen Berichts des Landes MV für das Schuljahr 2019/20 hervor.

Eltern entscheiden nach Konzept

Damit ist für die Greifswalder Eltern auch die Qual der Wahl besonders groß. Während das wichtigste Kriterium bei einer öffentlichen Schule die Nähe zum Wohnort ist, entscheiden sich die Eltern bei einer Privatschule für ein bestimmtes Konzept. Zur Auswahl stehen die Martinschule, die Waldorfschule, die Grundschule des Ostseegymnasiums, die Montessorischule und die Kinderkunstakademie des Instituts Lernen und Leben.

An privaten Schulen fallen Schulgebühren an

Die Eltern nehmen mit ihrer Entscheidung für eine private Schule in der Regel längere Schulwege für ihre Kinder in Kauf und die Zahlung von monatlichen Schulgebühren. Die Höhe variiert dabei stark. Während an der evangelischen Martinschule monatlich 90 Euro anfallen, sind es an der Kinderkunstakademie 170 Euro und am Ostseegymnasium 280 Euro.

Diese Schulen stehen in Greifswald zur Wahl Bis Mittwoch mussten sich die Eltern, deren Kinder im kommenden Jahr schulpflichtig werden, an einer Schule anmelden. In der Hansestadt gibt es fünf staatliche Grundschulen und fünf Schulen in freier Trägerschaft, in denen Schulgebühren anfallen. Im vergangenen Schuljahr wurden 562 Mädchen und Jungen in der Hansestadt Greifswald eingeschult, 364 davon in Schulen in Trägerschaft der Stadt, 198 an Privatschulen. öffentliche Schulen:Käthe-Kollwitz-Schule (94 Schüler)Karl-Krull-Schule (51)Martin-Andersen-Nexö-Schule (84)Greifschule (71)Erich-Weinert-Schule (64) Schulen in freier Trägerschaft:evangelische Martinschule (54) Montessorischule (59)Grundschule am Ostseegymnasium (41)Waldorfschule (22) Kinderkunstakademie (22)

Große Nachfrage nach reformpädagogischen Konzepten

Doch woran liegt es nun, dass in Greifswald deutlich mehr Eltern ihre Kinder an eine Schule in freie Trägerschaft geben als anderswo? Klar ist, dass sich die Familien nur für eine Privatschule entscheiden können, weil es diese gibt. Womöglich würden auch in Stralsund viel mehr Familien reformpädagogische Konzepte wählen, wenn die Angebote da wären. Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass sich die freien Schulen erst etabliert haben, nachdem öffentliche geschlossen wurden. Die Martinschule ging 2002 erstmals mit einer regulären ersten Klasse an den Start, das Ostseegymnasium auf dem Medigreifgelände nahm 2005 den Grundschulbetrieb ab. Zuletzt eröffnete vor vier Jahren die Kinderkunstakademie in der Stadtrandsiedlung. „Die Kommunalpolitik hat keine ausreichenden Kapazitäten an staatlichen Schulen zur Verfügung gestellt. Die freien Schulen haben das Potenzial genutzt. Diese bereichern unsere Schullandschaft. Aber es ist gefährlich, dass wir nicht genügend Kapazitäten im staatlichen Bereich anbieten können“, sagt Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses der Bürgerschaft.

„Bildungsnahe Elternschaft“

„ Greifswald hat eine sehr bildungsnahe Elternschaft durch die Universität und hohen Anteil wissenschaftlicher Einrichtungen. Es gibt eine gute Vielfalt an schulischen Angeboten in freier Trägerschaft und spricht damit durchaus unterschiedliche Gruppen an“, sagt Nils Kleemann, Leiter der Montessorischule. Seine Schule wird in Kürze mit 750 Schülern die größte allgemeinbildende Schule in der Hansestadt sein. 2022 verlässt der erste Abiturjahrgang die Montessorischule.

CDU lobt Vielfalt der Angebote

„In Greifswald als einer modernen Universitätsstadt interessieren sich offenbar besonders viele Eltern für freie Schulen“, kommentiert Axel Hochschild den hohen Anteil. Der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion wertet das nicht als Kritik an den staatlichen Schulen, sondern als Ausdruck der vielfältigen Lebens und Erziehungsmodelle bei den Eltern.

Privatschulen als Reformmotor

Ähnlich positiv sieht das auch das Grünen-Bürgerschaftsmitglied Ulrike Berger: „Schulen in freier Trägerschaft sind eine Errungenschaft der friedlichen Revolution. Sie bereichern unsere Bildungslandschaft mit ihren unterschiedlichen Konzepten.“ Berger war in der vergangenen Legislatur bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. Ihre Kinder gehen an die evangelische Martinschule, die wohl berühmteste Schule in freier Trägerschaft in Greifswald. „Die Schulen in freier Trägerschaft sind damit auch Reformmotor, wie man am Deutschen Schulpreis sehen kann, den die Martinschule vor zwei Jahren für ihr inklusives Konzept bekam.“ Es handelt sich dabei um den deutschlandweit bekanntesten und am höchsten dotierten Schulpreis.

Kurzkonzepte der Privatschulen: Waldorfschule:Klassenstärke bis 30 Kinder, Unterricht durch den Klassenlehrer bis Klasse acht, keine Zensuren, Englisch und Russisch ab Klasse eins, zusätzlich zum staatlichen Rahmenlehrplan kreative und handwerkliche Fächer, zum Beispiel Gartenbau oder Eurythmie (Bewegungskunst), Schulabschluss Regionalschule und Abitur. Kinderkunstakademie:22 Kinder, individuelle Förderung durch kleine Klassengröße, zweiter Pädagoge im Deutsch- und Matheunterricht, Zensuren ab Klasse drei, Flötenunterricht im Klassenverband ab Klasse eins, künstlerischer und kreativer Schwerpunkt, Schultag startet mit Morgenkreis, Ganztagsunterricht bis 15 Uhr, keine Hausaufgaben, bis Klasse sechs. Montessorischule: Klassenverband in altersgemischten Ebenen (drei Jahrgangsstufen), jahrgangsübergreifendes Lernen, individuelle Förderung nach eigenen Schwerpunkten, Fokus auf dem selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen und Arbeiten, viel Frei- und Projektarbeit statt Frontalunterricht, pädagogische Ausrichtung nach der italienischen Pädagogin Maria Montessori, Zensuren ab Klasse sieben, bis Klasse 12. Ostseegymnasium: 22 Kinder, individuelle Förderung durch kleine Klassengröße, Zensuren ab Klasse eins, ab Klasse drei zweite Fremdsprache (Spanisch oder Französisch), keine Hausaufgaben, ab Klasse drei verpflichtende Arbeitsgemeinschaften, naturwissenschaftliche Ausrichtung, elitäre Ausrichtung auf Schulabschluss Abitur. Evangelische Martinschule: 18 Kinder pro Klasse, darunter vier Kinder mit besonderem Förderbedarf, zweiter Pädagoge im Unterricht, mitunter auch dritte Inklusionsfachkraft, Schwerpunkt auf Inklusion, christliches Profil, Lesekonzept Lesen durch Schreiben mit Anlauttabelle wird erweitert durch weitere Elemente, individuelle Förderung durch Freiarbeit und Lernen in Projekten, keine klassischen Hausaufgaben, Zensuren ab Klasse neun.

Von Katharina Degrassi