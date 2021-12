Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Universitätsstadt Greifswald unter den Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern die jüngste Bevölkerung. Ende 2020 lag der Altersdurchschnitt in Greifswald bei genau 43 Jahren und damit 4,4 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von 47,4 Jahren, wie das Statistische Amt MV am Dienstag in Schwerin mitteilte.

Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte lebten in der Universitätsstadt Rostock die jüngsten Menschen mit einem Altersdurchschnitt von 45,2 Jahren, gefolgt von Schwerin (46,5 Jahre) und dem Landkreis Nordwestmecklenburg (46,9 Jahre).

Süden noch jünger als Hansestadt

Die Anwendung „Stadt.Land.Zahl“ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt, dass der Stadtkreis Heidelberg (Baden-Württemberg) die jüngste Bevölkerung unter den kreisfreien Städten und Kreisen in ganz Deutschland aufweist. Hier liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 40,7 Jahren und damit 6,7 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von MV. Bundesweit beträgt das Durchschnittsalter der Bevölkerung 44,6 Jahre.

Die Regionen mit einem niedrigeren Altersdurchschnitt liegen den Angaben zufolge im Süden und Westen Deutschlands: Freiburg und Offenbach (40,8 Jahre), Frankfurt am Main (40,9 Jahre), Cloppenburg und Darmstadt (jeweils 41 Jahre). Die jüngste Bevölkerung im Osten Deutschlands lebt in Leipzig (42,3 Jahre).

Von epd