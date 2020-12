Greifswald

Türen zu für den Verkauf von Hanfprodukten: Im zweiten Lockdown musste der Einzelhandel und damit das „Hempiness“ seine Türen für Kunden schließen. Inhaberin Julia Groß (39) hatte den Laden am 1. Dezember geöffnet und stellte um auf den Verkauf an der Tür und die Beratung am Telefon.

Dass sie ihre neue Selbstständigkeit in der Coronakrise antrat, mache ihr das Leben nicht schwer. „Corona hin oder her, es muss ja weiter gehen“, sagt Groß. „Gerade jetzt haben wir im Gesundheitsbereich viel zu bieten. Da können wir im homöopathischen Bereich einiges machen.“ „Hempiness“ steht für „Hemp“ – Hanf und „Happiness“ – Glück und ist ein Unternehmen, das Lizenzen an einzelne Händler vergibt. Verkaufsschlager in der Kuhstraße 26 seien bisher die CDB-Öle. CBD steht für Cannabidiol und ist ein Wirkstoff der Hanfpflanze, der keine berauschende Wirkung hat, aber nachweislich eine entkrampfende, entzündungshemmende, angstlösende und übelkeitslindernde Wirkung.

Tee, Kaffee, Cremes und Öle

Für den Rausch ist das Tetrahydrocannabinol (THC) zuständig, das in den Produkten maximal einen Anteil von 0,2 Prozent ausmachen darf. Also kein High, aber Linderung von Schmerzen und Alltagssorgen stellt die CBD-Branche in Aussicht. „Es gibt zum Beispiel viele Nutzer aus dem Bereich der Mixed Martial Arts, die die CBD-Tropfen nutzen und von ihren Erfahrungen berichten, dass Verletzungen schneller abheilen. Ich selbst nutze CBD-Cremes bei mir für zwei Autoimmunerkrankungen, die sonst mit hoch dosierten Tabletten behandelt werden“, erklärt Julia Groß. Die Branche verweist auf Anwendungsmöglichkeiten in vielen Bereichen, darunter Akne, Rheuma, Multiple Sklerose, Schuppenflechte oder Menstruationsschmerzen.

Im Angebot sind neben den Ölen und Cremes auch Tees, Kaffee, Schokolade, Kosmetika, Liquid für E-Zigaretten und Aromablüten sowie Proteinprodukte. „Was mich überrascht hat, ist, dass wir viele ältere Damen hier hatten, die mit Vorwissen und speziellen Fragen in den Laden kamen“, sagt Julia Groß.

Yogakurse und Aufklärung

Ein Sieg für die Branche war, dass der Europäische Gerichtshof Ende November entschieden hatte, dass CBD wegen fehlender psychotroper oder schädlicher Wirkung kein Betäubungsmittel ist. CBD-Produkte unterliegen grundsätzlich nicht dem Betäubungsmittelgesetz, brauchen aber eine lebensmittelrechtliche Zulassung, sagt ein Sprecher des Justizministeriums MV auf OZ-Nachfrage.

Julia Groß kümmert sich nun schon um Ideen, die sie erst nach Corona umsetzen kann. Workshops stehen an, um aufzuklären über CBD, Yogakurse sind geplant, auch Kontakt zu Seniorenheimen und Schulen suche die ausgebildete Sozialpädagogin und ehemalige Leiterin des Jugendhauses „Pariser“, die vor ihrer Rückkehr nach Greifswald in Mosambik lebte, so Groß.

Kontakt: 0174/4598794, geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 16 Uhr.

Von Christopher Gottschalk