Greifswald

Egal ob eine Unterkunft, Sachspenden oder Geld: Viele Greifswalder wollen den Menschen in der Ukraine gerade zur Seite stehen. Das geht auf mehreren Wegen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat aktuelle und schon bestehende Möglichkeiten zusammengetragen und wird die Liste stetig erweitern.

Geld spenden

Ukraine-Hilfe-Vorpommern e. V.

DE02 1505 0500 0102 0559 71

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Hilfe für die Ukraine

Der Verein wird organisiert von einer ukrainischen Unternehmerin, die mit ihrem Mann in Grimmen lebt und schon seit 2015 immer wieder Geld und Sachspenden in ihre Heimat geschickt hat.

Förderverein Lions Club Greifswald e. V.

IBAN: DE72 1505 0500 0230 0046 95

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

Spendenbescheinigung, wenn gewünscht, über f.hardtke@lawnet.de oder Angabe der Adresse bei der Überweisung.

Der Lions Club Greifswald wird die Spenden an polnische und ukrainische Lions weiterleiten, die einen Überblick haben, wo aktuell Spendengelder dringend benötigt werden. Der Lions Club Greifswald beteiligt sich ebenfalls mit einer Spende.

Uniklinikum Greifswald

IBAN: DE32 1300 0000 0013 0015 34

BIC: MARKDEF1130

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

Mindestens 30 Mitarbeitende mit ukrainischen Wurzeln arbeiten am Klinikum und den Tochtergesellschaften. Diese werden gerade kontaktiert, um so genau wie möglich herauszufinden, was sie und ihre in der Ukraine lebenden Angehörigen jetzt benötigen. Wir wollen es erfahren und bestmöglich reagieren können. Das Spendenkonto war ein Wunsch aus der Belegschaft des Klinikums.

Sachspenden abgeben

Sachspenden innerhalb von Greifswald sollen bitte explizit NICHT mehr in der Straze abgegeben werden. Der zentrale Anlaufpunkt ist das Rathaus Greifswald.

Benötigt wird Kleidung, Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke, Körperpflegeprodukte, Windeln, nicht verderbliche Lebensmitteln und Medikamente, wie Beruhigungsmittel, Bandagen oder Schmerzmittel. Wichtig ist, dass Hygieneartikel, Nahrungsmittel und Medikamente nicht angebrochen sein dürfen. Außerdem wird warme Kleidung bevorzugt genommen. Wenn möglich, wäre es gut, die Säcke und Taschen schon grob zu beschriften.

Wohnraum anbieten

Wer Wohnraum anbieten möchte, kann das gerade vor allem über den Kreis tun. Als zuständige Behörde hat die Verwaltung von Vorpommern-Greifswald am Montag damit begonnen, einen Pool von Wohnungen zu organisieren. Melden können sich Personen unter ukraine@kreis-vg.de. Das Team der Kreisverwaltung wird dann auf die Freiwilligen zurückkommen, wenn die ersten Geflüchteten ankommen.

Angehörige zur Seite stehen und Solidarität zeigen

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist auch eine wichtige Form der Unterstützung. Jeden Tag findet auf der Rasenfläche des Pommerschen Landesmuseums ab 16 Uhr ein Friedenspicknick statt. Am 01. März findet auf dem Marktplatz eine Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine statt, organisiert vom Bündnis „Greifswald für alle“.

Die Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ (GPG) und das „Psychosoziale Zentrum für Asylsuchende und MigrantInnen in Vorpommern“ (PSZ) bieten psychologische Hilfe an. Am 02. März findet ein Forum unter dem Motto: „Seelische Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine: Hilfe für psychisch Belastete. Wie können wir unterstützen?“ statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Link für den Zoom-Call wird am Mittwoch bei instagram.com/gemeinsampsychischgesund bereitgestellt.

Über den Instragramaccount greifswald_standwithukraine vernetzen sich zudem Helferinnen und Helfer aus Greifswald. Im Laufe des Abends soll dort ein Formular für Freiwillige aus der Hansestadt bereitgestellt werden. Wer sich über das Formular einträgt, erklärt sich bereit zu helfen, wenn er oder sie gebraucht werden. Egal, ob es dabei um Sachspenden sortieren oder die Inempfangnahme von Geflüchteten geht.

Von OZ