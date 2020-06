„Greifswald hilft“ macht mit Papierbooten auf Lage von Geflüchteten aufmerksam

Greifswald

Mit einer Aktion machte der Verein „ Greifswald hilft“ am Sonnabend zum internationalen Weltflüchtlingstag erneut auf die schlechten Bedingungen in den überfüllten Auffanglagern auf den griechischen Inseln aufmerksam. Bereits am Vormittag waren die Mitglieder unterwegs, um Boote aus Papier und Pappe am Hafen und auf dem Marktplatz zu verteilen, auf denen Stichwörter wie „Grenzen töten“ oder „Open your Borders, open your Eyes (Öffnet eure Grenzen, öffnet eure Augen) standen.

Laut Initiative würden derzeit fast 40 000 Menschen in den Lagern auf den Inseln ausharren. Die hygienischen Zustände seien katastrophal, Abstand einhalten unmöglich. In Deutschland hätten sich laut Initiative Seebrücke bereits 157 Städte zu „sicheren Häfen“ erklärt, die bereit wären Geflüchtete aufzunehmen. Auch Greifswald ist seit 2018 Teil des Bündnisses.

Anzeige

„ Greifswald hilft“ fordert eigenes Landesaufnahmeprogramm

Zuletzt sprach sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder im Mai dafür aus, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. „Sie müssen schnellstmöglich aus diesen desaströsen Verhältnissen evakuiert werden“, sagte der Grünen-Politiker damals.

Weitere OZ+ Artikel

Bereits im März reichte Ibrahim Al Najjar, SPD-Politiker und Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Greifswald, dazu eine Beschlussvorlage im städtischen Sozialausschuss ein. Da die Hansestadt kreisangehörig ist, würden die jugendschutz- und ausländerrechtlichen Zuständigkeiten beim Landkreis liegen. Die Entscheidungen über eine Aufnahme von Flüchtlingen würden letztlich aber beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Berlin getroffen werden, erklärte der Landkreis im Mai.

Dem Verein „ Greifswald hilft“ zufolge dürfen Bundesländer eigene Landesaufnahmeprogramme starten und Geflüchtete aufnehmen. In einer Petition fordern die Mitglieder deshalb nun von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ein eigenes Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete. Bereits 1225 Menschen unterzeichneten die Online-Petition (Stand: 21. Juni).

Zum Weltflüchtlingstag bastelte die Gruppe um „Greifswald hilft“ Boote aus Papier, die am Hafen und am Markt aufgehängt wurden. Quelle: Christin Lachmann

Keine persönlichen Beratungen wegen Corona

Mit der Aktion am Sonnabend wollte der Verein zudem bewirken, dass die Aufnahme von Geflüchteten durch die Pandemie nicht außer Acht gelassen wird. „Nicht dass Corona kein großes Problem ist, aber das Thema Geflüchtete muss weiterhin präsent sein. Die Situation in den Camps und auch in den Erstaufnahmestellen in MV hat sich verschärft“, sagt Aktivistin Celia, die auf den Bürgersteigen der Stadt Umrisse eines Bootes mit dem Spruch „Kein Mensch ist illegal“ mit einer Lösung aus Wasser und Speisestärke sprühte.

Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Stadt, freut sich indes über die Aktion des Vereins zum Weltflüchtlingstag. Wie vieles andere erschwerte die Corona-Pandemie auch die Integrationsarbeit in den vergangenen Wochen. Deutschkurse konnten nicht stattfinden, Qualifikationsmaßnahmen wurden auf Eis gelegt, Beratungs- und Therapieeinrichtungen wie das Psychosoziale Zentrum (PSZ), das Begegnungszentrum Mole oder die Integrationsanlaufstelle der Caritas blieben für den Personenverkehr geschlossen.

„Man hat alles sehr schnell auf Onlineberatungen oder telefonische Gespräche umgestellt. Das hat gut funktioniert. Aber ich freue mich, dass persönliche Beratungen mit Auflagen nun wieder Stück für Stück möglich sind. Viele sprechen Deutsch, aber wenn die Sprachbarriere da ist, ist eine telefonische Beratung eine große Hürde“, erklärt Gatzke.

Integrationsbeauftragter des Landkreises: „Es geht um Menschen in Griechenland , die Hilfe benötigen“

Insgesamt gibt es aktuell 1250 Geflüchtete in der Hansestadt. Die größte Gruppe stammt aus Syrien. Es hätte in den vergangenen Wochen sehr viel Engagement in der Stadt gegeben, bei dem auch Geflüchtete involviert gewesen seien, fügt Gatzke an. Bei einer Nähaktion durch den syrischen Fußballverein Al Karama und dem Verein Integ wurden über 1000 Masken produziert, die unter anderem an Alten- und Pflegeheime oder an die Greifswalder Tafel gespendet wurden. Auch der hiesige vietnamesische Verein nähte Masken und Schütztücher für die Greifswalder Feuerwehr oder Einrichtungen der Unimedizin.

Ibrahim Al Najjar, der die syrische Nähaktion ins Leben gerufen hatte, begrüßte ebenfalls die Aktion am Sonnabend. „Wenn Corona nicht alles durcheinander gebracht hätte, hätten wir auch etwas veranstaltet. Es geht um Menschen in Griechenland, die Hilfe benötigen.“ Der Integrationsbeauftragte des Kreises ist indes froh, dass sich viele Migranten an die Verordnungen während der Corona-Pandemie halten. Dazu hatte der Landkreis auf seiner Internetseite mehrere Videos unter anderem auf Arabisch und Englisch veröffentlicht. „Ich bin sehr stolz darauf, dass sich auch die Migranten in der Gemeinschaftsunterkunft daran gehalten haben.“

Im September wird es erneut die vom Netzwerk Migration organisierte Interkulturelle Woche in Greifswald geben. Auf dem Programm stehen Film- und Kulturabende, Lesungen, Begegnungen, Workshops und Ausstellungen. Beendet wird die bundesweit stattfindende Aktion am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit und dem Tag der offenen Moscheen. In welchen Umfang die Interkulturelle Woche in diesem Jahr stattfinden wird, ist aufgrund der Corona-Pandemien noch nicht endgültig geklärt.

Von Christin Lachmann