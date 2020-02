Greifswald

Die Hansestadt will in diesem Jahr 1,15 Millionen Euro mehr für ein kinderfreundliches Greifswald ausgeben als ursprünglich geplant. Bei der Summe handelt es sich um jene Mittel, die Greifswald aufgrund des novellierten Kindertagesförderungsgesetzes weniger an Ausgaben für die Kinderbetreuung hat.

Die Bürgerschaft der Hansestadt hat jetzt in seltener Einmütigkeit entschieden, den Kindertagesstätten und Tagesmüttern davon 400000 Euro für Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Das können Materialien sein, aber auch zusätzliche pädagogische Angebote zur Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung. Dabei erhalte jede Kita einen Sockelbetrag von 2000 Euro und jede Tagespflegeperson 250 Euro. Die verbleibenden Mittel werden als pro Kind-Pauschale verteilt. Weitere 250000 Euro sollen für die Verbesserung von Spielplätzen ausgegeben werden. Ziel sei eine Umgestaltung des Spielplatzes Puschkinring/Pappelallee in einen altersübergreifenden Bau- und Naturabenteuerspielplatz. Des weiteren soll der Spielplatz am Rosengarten mit Geräten aufgewertet werden, die sich bei einer baulichen Umgestaltung des Areals leicht versetzen lassen.

Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger bezeichnete diesen Beschluss auf der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments als „Sternstunde der Bürgerschaft, wenngleich es harte Arbeit war, diese Vorlage auf den Weg zu bringen“. Die Grünen hatten sie initiiert und erhielten dann die Unterstützung der Fraktionen von SPD und Linken/Tierschutzpartei.

Mit einem zweiten Beschluss entschied das Gremium, die restlichen 500000 Euro einzusetzen, um den städtischen Eigenbetrieb „Hansekinder“ oder auch freie Träger bei der Schaffung weiterer Kitaplätze zu unterstützen. Die CDU-Fraktion unterstützte diesen von Grünen, SPD und Linken/Tierschutzpartei eingebrachten Antrag nicht. „Wir halten ihn nicht für zielführend“, begründete Gerd-Martin Rappen die ablehnende Haltung, „denn der Bau von weiteren Einrichtungen ist in den meisten Fällen nicht am Geld gescheitert“. Punkten konnte er damit nicht, der Antrag wurde mehrheitlich bewilligt.

Von Petra Hase