Greifswald investiert in Gestaltung des Neuen Friedhofs 

Greifswald

Für die einen ist es ein Reich der Trauer, für die anderen ein erholsamer Rückzugsort und für Gärtnermeister Jens Niebuhr eine schier unerschöpfliche Quelle für Körper und Geist: Der Neue Friedhof am westlichen Stadtrand von Greifswald beherbergt auf einer Fläche von gut 23 Hektar tausende heimische wie auch exotische Gehölze und Pflanzen. Lange Zeit fristete der 1864 eingeweihte Gottesacker ein eher unscheinbares Dasein, war Mittel zum Zweck. Doch zunehmend wandelt das Areal sein Gesicht, mausert sich vom vernachlässigten Fleckchen Erde zur wunderschönen Parkanlage mit Sichtachsen und neuen Verweilmöglichkeiten. Gerade investiert die Hansestadt ein weiteres Mal in die Gestaltung, lässt den Bereich rund um die Feierhalle für rund 200 000 Euro sanieren und neu bepflanzen. „Wir wollen den Friedhof als Ort der Ruhe und Besinnung damit stärker ins Bewusstsein der Greifswalder rücken“, begründet Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) die Ausgaben.

Neue Platten nach altem Vorbild

Zu Wochenbeginn starteten Mitarbeiter einer Landschaftsbaufirma aus Siedenbüssow mit den Arbeiten auf dem Vorplatz des über 100 Jahre alten Krematoriums. Zunächst wurden die teilweise zerbrochenen und unebenen Betonplatten aufgenommen. Diese 30 mal 30 Zentimeter großen Elemente stammten noch aus dem Jahr 1981, als die Trauerhalle gebaut wurde. „Nur wer genau hinsah, erkannte, dass der Vorplatz eigentlich vierfarbig gestaltet war – mit roten, gelben, anthrazitfarbenen und grauen Platten. Nach der Fertigstellung wird diese Musterung wieder deutlich zum Vorschein kommen“, erläutert Maren Sommer, Leiterin der Friedhofsverwaltung beim Tiefbau- und Grünflächenamt. Die Platten werden nämlich nach historischem Vorbild neu hergestellt, da diese Ansicht wie das komplette Umfeld der Feierhalle denkmalgeschützt ist. Die Arbeiten dauern etwa vier Wochen. Der Vorplatz bleibe in dieser Zeit gesperrt. „Deshalb können auch die öffentlichen Toiletten in der Feierhalle nicht genutzt werden“, bedauert Sommer. Für die Bauphase wurde daher ein Dixi-Häuschen aufgestellt.

Zierapfel und Steppensalbei

Im Anschluss an die Sanierung des Vorplatzes werden die Wege hinter und seitlich der Halle wieder hergerichtet. Auch die Bepflanzung rund um die Trauerhalle wird erneuert. Das Konzept hierfür hat Gärtnermeister Jens Niebuhr erarbeitet und mit dem Denkmalschutz abgestimmt. „Die beiden neun Quadratmeter großen Karées vor der Feierhalle werden beispielsweise mit Zierapfel, weißen und blauen Schwertlilien sowie weißem und lilafarbenem Steppensalbei bepflanzt“, blickt der 32-Jährige voraus. Die Grünfläche auf der Rückseite der Trauerhalle werde mit Hortensien, Magnolien, Robinien und zwei neuen Goldbirken verschönt. Zahlreiche neue Stauden sind auch für das abgesenkte Beet entlang der Trauerhalle vorgesehen.

Präriestauden sind sehr genügsam

Bereits im vorigen Jahr wurde der Hauptweg saniert, der vom Eingang des Neuen Friedhofs zum Vorplatz führt. Er wird durch ein neu gestaltetes Hochbeet unterbrochen, das genau in der Sichtachse zum Krematorium alle Blicke auf sich zieht. „Die treppenartige Umrandung stellt den Grundriss der Kapelle dar, die hier bis Anfang der 1980er Jahre stand und dann wegen Baufälligkeit abgerissen wurde“, sagt Niebuhr. Der passionierte Gärtnermeister, der bereits seine Erstausbildung bei der Hansestadt absolvierte, erarbeitete ein Konzept für das Beet und gestaltete es mit ca. 700 Präriestauden und -gräsern, darunter Liebesgras, Rutenhirse, Steppensalbei und Moskitogras. Zu jeder Jahreszeit leuchten sie in anderen Farben und wiegen sich sachte im Wind. Ihr Vorteil: „Die Präriepflanzen kommen gut sechs Wochen ohne Wasser aus, benötigen auch keinen Dünger“, sagt der gebürtige Greifswalder. Zudem sinke der Pflegeaufwand bereits ab dem zweiten Jahr, wenn die Stauden gut angewachsen sind, erheblich. Und damit das Viereck auch im zeitigen Frühjahr ein Hingucker ist, „haben wir über 1000 Frühjahrsblüher zwischen die Stauden gepflanzt“, erklärt er. Einziger Wermutstropfen: „Leider wird das Beet regelmäßig von Dieben heimgesucht, die den Roten Sonnenhut, Phlox oder anderes einfach abschneiden“, bedauert Niebuhr.

Junge Allee von Säuleneichen ersetzt alte

Der Meister seines Fachs ist ein wandelndes Lexikon. Nicht nur, dass er offenbar alle deutschen Namen der rund 3500 Bäume auf dem Neuen Friedhof kennt und vieles andere mehr. Er brilliert auch mit den botanischen Namen, plaudert über Herkunft und gibt Anekdoten preis, wie das eine oder andere Gewächs in die Parkanlage gelangte. Kein Wunder bei so viel Leidenschaft, dass ihm die Gestaltung des Terrains sehr am Herzen liegt. Beim Rundgang deutet er beispielsweise auf eine neu angelegte Allee von jungen Säuleneichen, die eine frühere, „durch unsachgemäßes Beschneiden zu Tode gepflegte Eichenallee“ jetzt ersetzt. Auch Linden am Hauptweg wurden nachgepflanzt, weil einer der Bäume am Brandkrustenpilz zugrunde ging und beim Sturz einen zweiten Baum mitriss. „Es gibt etliche Wege, die wir nach historischem Vorbild wieder bepflanzen wollen“, sagt Niebuhr. Der Birkenweg, der am Vorplatz nach links führt, sei auch so einer. „Eigentlich können Birken ein Höchstalter von 120 Jahren erreichen. Doch aufgrund der Trockenheit schaffen das hier viele nicht. Denn allein eine Birke braucht an warmen Sommertagen bis zu 400 Liter Wasser. Im Juni regnete es gerade einmal 15 Liter pro Quadratmeter“, so Jens Niebuhr.

Botanischer Lehrpfad in Arbeit

Doch Pflanzungen kosten natürlich auch Geld – und Arbeitskraft, weshalb nicht alles auf einmal gehe. 16 Mitarbeiter widmen sich der Grünanlagenpflege auf dem Friedhof, der außerdem noch drei Beschäftigte in der Verwaltung sowie weitere drei im Krematorium zählt. Groß war die Freude von Jens Niebuhr daher über die neueste Pflanzenlieferung, die am Mittwoch eintraf: Stauden für die Rabatten am Haupttor. In Kürze wird es also auch dort kräftig blühen. Weiteres ist in Planung: „Wir sind dabei, einen botanischen Lehrpfad zu erarbeiten“, sagt der Gärtnermeister. Seltene Großgehölze gebe es genug. Manche gelangten auch aufgrund der guten Kooperation mit dem Arboretum der Greifswalder Universität in die Parkanlage. Ob Ginkgo oder Schlangenhautahorn, Kalifornische Nusseibe oder Japanischer Schnurbaum, ob Spanische Tanne oder Papiermaulbeerbaum: Der Neue Friedhof ist einen Besuch wert – zur Einkehr und ganz persönlichen Erbauung.

Von Petra Hase