Greifswald

Die Sommerferien werden traditionell dafür genutzt, dringend notwendige Bauarbeiten an den kommunalen Schulen und Turnhallen vorzunehmen. Insgesamt investiert die Hansestadt rund 1,07 Millionen Euro. „Die umfangreichsten Baumaßnahmen starten in der Karl-Krull-Grundschule. Das Gebäude wird brandschutztechnisch saniert. In einem ersten Bauabschnitt montieren die Handwerker Brandschutzwände und -türen in den Treppenhäusern“, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. Die Stadt investiere hier allein rund 650000 Euro.

Auch in der Regionalen Schule „ Ernst Moritz Arndt“ laufen die Bauarbeiten, die vor zwei Jahren begannen, auf Hochtouren. Bis zum Ende der Ferien sollen der neue WC-Trakt und ein Teil der ersten Etage fertiggestellt werden. Dort sollen Schüler und Lehrer zum Schuljahresbeginn wieder die Fachräume nutzen können, ebenso die neuen Toiletten im Erd- und Dachgeschoss. Bis Ende 2019 müssen dann noch ein Teil des ersten sowie das zweite Obergeschoss saniert werden. Die Container als Klassenraumersatz stehen solange weiter zur Verfügung. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich mit Fördermitteln auf rund 6,6 Millionen Euro.

Die Erich-Weinert-Grundschule kann sich zu Beginn des Schuljahres über mehr Klassenräume freuen. Das Institut für Leben und Lernen baut auf dem Gelände eine neue Kita mit Hort. Die bisherigen Horträume im Schulgebäude können nun zu Unterrichtsräumen umgebaut werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 140000 Euro. Des Weiteren werden in der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule für circa 30000 Euro der Fußboden und die Wände eines Unterrichtsraumes saniert.

Handwerker sind ebenso in der Mehrzweckhalle am Schönwalde-Center unterwegs. Dort wird der Hallenboden für rund 250000 Euro erneuert. Der alte Bodenbelag ist inzwischen mehr als 20 Jahre alt und verschlissen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August. Parallel dazu läuft die neue Gestaltung der Außenanlagen am Sportplatz Dubnaring. Die Baukosten belaufen sich auf rund 250000 Euro zuzüglich 25000 Euro für die Planung.

ph