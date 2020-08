Greifswald ist Finalist beim Nachhaltigkeitspreis 2021

Greifswald

Auf das Siegertreppchen hat es die Hansestadt Greifswald nicht geschafft, aber in die Finalrunde. Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 der Städte und Gemeinden erreichte die Kommune neben Gera ( Thüringen) und Neukirchen-Vluyn ( Nordrhein-Westfalen) die Endrunde in der Kategorie der mittelgroßen Städte. Sieger in dieser Kategorie wurde das niedersächsische Buxtehude, wie die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis mitteilte.

Buxtehude darf sich über 30 000 Euro freuen, die nun für Projekte zur nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt werden können. Die Auszeichnung wird seit 2012 vergeben und soll Kommunen im nachhaltigen Handeln unterstützen.

In der Begründung für die Nominierung Greifswalds heißt es, dass sich die Stadt als innovatives Regional- und Kulturzentrum versteht und für die Bürger eine größtmögliche Lebensqualität und Gesundheit bei gleichzeitigem Umwelt- und Klimaschutz anstrebt. Bezug wird in der Begründung auch auf das lokale Klimaschutzbündnis der „Masterplankommune 100 % Klimaschutz“, den hohen Radverkehrsanteil sowie die Bemühungen zur Förderung der Biodiversität genommen.

Von Martina Rathke