Greifswald ist Standort von Elterntelefon MV: So wird man zum Berater

Greifswald

Die unterschiedlichsten Entwicklungsphasen der Kinder, aber auch herausfordernde Familiensituationen können Eltern durchaus an die Belastungsgrenze bringen. Fühlen sich Mütter und Väter dann hilflos und überfordert, hilft es oft schon einfach zuzuhören. Manchmal sind weiterführende Hilfen angebracht. Seit 2010 gibt es für besorgte Erziehungsberechtigte das Elterntelefon 0800 111 0 550 der Nummer gegen Kummer. An 38 Standorten in ganz Deutschland stehen dafür Ehrenamtliche als Ansprechpartner in Krisensituationen zur Seite.

Einziger Elterntelefon-Standort in MV

Als einziger Standort in Mecklenburg-Vorpommern vereint der Kinderschutzbund Greifswald unter seinem Dach Freiwillige für das Elterntelefon. Am kommenden Dienstag startet hier der nächste Ausbildungslehrgang für interessierte Ehrenamtler. „Dafür können sich gerne noch weitere Frauen und Männer melden“, sagt Doreen Hohm, die die Ausbildung gemeinsam mit der Psychologin Silvia Stüber leitet. In rund 80 Stunden, die bis zum Januar immer dienstags von 17 bis 20 Uhr und an jeweils einem Samstag im Monat stattfinden, werden die Teilnehmer für den Umgang mit den unterschiedlichsten Problemen fit gemacht.

„Die Ausbildung ist für die Teilnehmer kostenfrei. Im Gegenzug verpflichtet man sich, in den folgenden zwei Jahren mindestens 96 Stunden als Berater zur Verfügung zu stehen“, erklärt Heidrun Eywill vom Kinderschutzbund. Außer einem Mindestalter von 21 Jahren gibt es keine weitere Voraussetzungen. „Wir haben auch Mitarbeiter aus dem pädagogischen Bereich. Das ist aber keine Bedingung. Auch aus Verwaltung, Handel oder Studenten sind Ehrenamtler bei uns aktiv“, berichtet Doreen Hohm. Dabei können sich unter anderem Psychologie-Studenten diesen Einsatz als Praktikumsstunden anrechnen lassen. Besetzt ist die Hotline derzeit montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. „Dabei haben wir auch viele Berufstätige unter den Beratern“, so Hohm.

Der Berater als aufmerksamer Zuhörer

Die Probleme in denen Eltern um Rat suchen sind vielfältig. Konflikte bei der Trennung der Eltern, der Medienkonsum der Kinder oder Alkohol- und Drogenmissbrauch der Jugendlichen sind dann häufig die Themen. „Bei Trennungs- und Scheidungsfällen melden sich dann oft auch die Männer bei uns“, weiß Familienberaterin Doreen Hohm. Zu erkennen sei in den Gesprächen in den letzten Jahren eine positive Tendenz. „Es geht dann nicht nur darum, was mache ich mit dem Kind, sondern Eltern schauen auch immer mehr auf sich selbst, statt nur am Kind rumschrauben zu wollen“, so Hohm. Die Anonymität der Beratung erleichtert es den Eltern, die Hemmschwelle zu diesem Hilfsangebot zu nehmen.

In vielen Fällen nimmt dann allein schon das Zuhören Ballast von den Schultern. „Dabei ist Zuhören oft schwieriger als gedacht“, weiß Heidrun Eywill vom Kinderschutzbund. Daher bildet dies auch einen wichtigen Punkt in der Ausbildung, wie Doreen Hohm bestätigt. „Man kann nicht gleich mit Lösungen kommen, sondern muss zuhören, emotional auffangen, beruhigen und sich Klarheit verschaffen – Hilfe zur Selbsthilfe. Erst dann kann man schauen, ob weitere Hilfen vermittelt werden können“, sagt die Ausbilderin.

Gesprächsführung wird geschult

Der professionelle Umgang im Gespräch und die Besonderheiten einer Beratung am Telefon werden gezielt geschult. „Im Laufe der Zeit merken die Berater oft auch, dass sich ihre Kommunikation verbessert, was ihnen auch selbst im familiären und beruflichen Umfeld zu Gute kommt“, weiß Doreen Hohm. Der Austausch mit anderen Beratern und regelmäßige Supervision sorgen dafür, dass auch die Ehrenamtler die ihnen anvertrauten Sorgen verarbeiten können.

Während das Kinder- und Jugendtelefon bereits seit 1993 am Netz ist, begann die Arbeit des Elterntelefons erst 2010. „Man hat einfach gemerkt, dass der Bedarf da ist“, sagt die Kinderschutzbund-Koordinatorin Heidrun Eywill. Bis dahin hätten ratlose Eltern dann auch mal die Hotline des Kinder- und Jugendtelefons angerufen und beim Kinderschutzbund um Rat gebeten. Seitdem wird das Projekt Elterntelefon von der Telekom, dem Bundesministerium für Familie und dem Land unterstützt und gefördert.

Anmeldung für die Ausbildung zum Berater am Elterntelefon Rund 80 Stunden umfasst die kostenfreie Ausbildung zum Berater am Elterntelefon in Greifswald. Interessenten sollten sich dafür ab dem 8. September dienstags von 17 bis 20 Uhr frei halten. Einmal im Monat – am 17. Oktober, 28. November, 05. Dezember und 09. Januar – findet die Ausbildung dann auch am Samtag von 9 bis 15 Uhr statt. Zu 96 Stunden ehrenamtlicher Arbeit innerhalb von zwei Jahren verpflichten sich die Teilnehmer. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, wohl aber der Wunsch, Eltern in Notsituationen helfen zu wollen. Anmeldung nehmen Heidrun Eywill vom Kinderschutzbund unter der 03834/811009 oder Ausbilderin Doreen Hohm unter der 0170/7709110 entgegen.

Von Wenke Büssow-Krämer