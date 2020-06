Greifswald

Fischladenmaskottchen „Erna“ und die anderen Möwen gehören zum gern fotografierten Greifswalder Stadtbild. Aber sie sorgen als Müllentnehmer aus Papierkörben und Verteiler für Ärger. Sauberkeit ist ein beständiges Thema der Greifswalder und in der Bürgerschaft. Zumindest teilweise Abhilfe ist in Sicht.

„In diesem Jahr werden die Papierkörbe in der Langen Straße zwischen Kapaunenstraße und Fischmarkt getauscht“, informiert Stadtsprecherin Andrea Reimann. In Wieck ist das bereits vor einigen Monaten erfolgt, die gleichen Behälter mit Deckel und Zigarettenkippenablage wird es nun am Boulevard geben. Wann genau getauscht wird, hänge vom Zeitpunkt der Lieferung durch den Hersteller ab.

Firma könnte am Wochenende leeren

Besonderen Ärger bereitete zuletzt die Sauberkeit an den Wochenenden, wenn weniger geleert wird. Die SPD will darum eine regelrechte Kampagne für eine saubere Stadt auf den Weg bringen, die Grünen fordern drastische Strafen für das Wegwerfen von Kippen.

Neuer Papierkorb mit Deckel und Kippenablage in Wieck Quelle: eob

Die Stadt hat für eine Verbesserung der Sauberkeit die derzeit allein vom Bauhof verantwortete Leerung der Papierkörbe am Wochenende für den Marktbereich Sonnabend und Sonntag am Vormittag und gegen Abend durch eine Firma ausgeschrieben, informiert Reimann.

Alternativ wurde die Leerung aller 740 Papierkörbe im Stadtgebiet entsprechend dem gültigen Plan ausgeschrieben. Damit werde ein Bürgerschaftsbeschluss von 2019 umgesetzt. Es soll ermittelt werden, welche Kosten bei Leerung durch einen externen Dienstleister statt des Bauhofes entstehen.

