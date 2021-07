Greifswald kann endlich in neue Projekte investieren

Greifswald

Die Übergangswirtschaft ist vorbei: Viereinhalb Monate nach dem Beschluss des Kommunalparlaments hat das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern jetzt den Doppelhaushalt der Hansestadt Greifswald für die Jahre 2021/2022 genehmigt. Neue Investitionen können damit in die Umsetzung gehen, vorgesehene Stellen in der Verwaltung ausgeschrieben werden. Allein in diesem Jahr sind Ausgaben von rund 130 Millionen Euro geplant. Ähnlich hoch ist die Summe 2022. Mit der vorläufigen Haushaltsführung, die nun beendet ist, konnten seit Januar nur laufende Projekte fortgeführt beziehungsweise Aufgaben erledigt werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist. Vereine erhielten nur anteilmäßig ihre Zuschüsse.

Im Rathaus hat Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Haushaltsgenehmigung herbeigesehnt und wertet die Entscheidung daher als gute Nachricht: „Wir sind sehr froh, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit nun bereits für beide Jahre des Doppelhaushalts 2021/2022 gesichert ist, das ist nicht unbedingt üblich“, sagt er. Fassbinder bezeichnet den Haushalt als mutig, er spiegele die Vielfalt und Dynamik der Stadt wider. Nun sei es möglich, die geplanten Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen. Dazu zählen Bauprojekte wie der Neubau des inklusiven Schulzentrums Am Ellernholzteich für voraussichtlich 47 Millionen Euro, die Neubauten der Sporthallen II und III für zusammen fast 15 Millionen Euro oder die Sanierung des Theaters, die nach vorläufigen Schätzungen ebenfalls zwischen 40 und 50 Millionen benötigt.

Beantragte Kreditaufnahme nicht genehmigt

Zwar fiel die rechtsaufsichtliche Entscheidung des Innenministeriums als Genehmigungsbehörde ohne Auflagen. Die von der Stadt beantragte Kreditaufnahme für das Jahr 2021 wurde jedoch nur teilweise in Höhe von 16 statt 30 Millionen Euro genehmigt. Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2022 von etwa neun Millionen wurde gar ganz zurückgestellt – mit der Auflage, vorrangig die zur Verfügung stehenden eigenen Mittel zu verwenden. „In dieser schlechten Nachricht steckt eigentlich eine sehr positive Nachricht. Das Ministerium traut uns zu, die großen Vorhaben aus eigener Kraft zu finanzieren, da wir in der Vergangenheit immer sehr gut gewirtschaftet haben. Das ist das Ergebnis harter und intensiver Arbeit vieler Beteiligter und einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik“, sagt der Oberbürgermeister. Schwerin habe allerdings auch zugesichert, abhängig von den tatsächlichen Rechnungsergebnissen erneut über die Kreditgenehmigungen zu entscheiden, sollte Greifswald doch an finanzielle Grenzen stoßen. Auch in den vergangenen Jahren habe Greifswald immer Kreditaufnahmen beantragt, letztlich aber nie in Anspruch genommen. „Es lief also immer besser als geplant“, so der OB. Zugleich räumt er aber auch ein, dass mancher Euro nicht benötigt wurde, weil sich Bauvorhaben verzögerten. Dazu zählen beispielsweise das inklusive Schulzentrum und die Theatersanierung.

CDU erkennt ihre Handschrift

Beschlossen wurde der umfangreiche Doppelhaushalt Anfang März von der Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU, Linken und Tierschutzpartei: ein gewaltiger Kompromiss nach unzähligen Änderungsanträgen der Fraktionen und stundenlangen Debatten in den Fachgremien. Grund genug für die Christdemokraten, sich jetzt auf die Schulter zu klopfen: „Die Haushaltsgenehmigung ist maßgeblich auf die darin enthaltene Handschrift der CDU-Fraktion zurückzuführen“, sagt deren Vorsitzender Axel Hochschild und erklärt: „Der Oberbürgermeister plante ursprünglich mit über 60 neuen Planstellen und die linken Fraktionen wollten da sogar noch draufsatteln. Diesem vollkommen übertriebenen Stellenaufwuchs, der eine Haushaltsgenehmigung deutlich erschwert hätte, konnten wir in den Haushaltsgesprächen Einhalt gebieten.“ Der nun gültige Haushalt beinhaltet nur 30 neue Verwaltungsstellen.

Darüber hinaus erinnert Hochschild an Vorhaben, die seine Fraktion durchboxte, wie etwa die Sanierung der Klaus-Groth-Straße, den Wegebau im Stadtpark oder zusätzliche Sitzbänke in der Innenstadt. Besonders stolz sei die CDU auf die „Neugeborenenprämie“. Jährlich stehen dafür nun 60 000 Euro zur Verfügung, damit löse die CDU eines ihrer Wahlversprechen ein. Die Auszahlung an Eltern von Greifswalder Neugeborenen soll in Form von Greifswald-Gutscheinen in Höhe von jeweils 100 Euro erfolgen.

Mehr Personal geht aufs linke Lager zurück

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath indes kann nicht erkennen, wo die besondere Handschrift der Christdemokraten in diesem Haushalt liege. „Letztlich ist es wie in den vergangenen Jahren ein Kompromiss, bei dem jede Fraktion ihre eigenen Schwerpunkte setzte“, sagt er und hebt für das linke Lager in der Bürgerschaft den Klimaschutz hervor. Drei Millionen Euro, die aus der Verschmelzung des ehemaligen BiG-Bildungszentrums mit den Stadtwerken Greifswald stammen, sollen direkt in Maßnahmen des Klimaschutzes fließen. Auch den Stellenplan verbucht Kerath als Erfolg des rot-rot-grünen Bündnisses im Parlament: „Wir haben gegen den Widerstand der CDU die Personaldecke der Verwaltung ganz erheblich aufgestockt.“ Die ablehnende Haltung des Innenministeriums zu den Kreditaufnahmen sieht er übrigens ähnlich entspannt wie Fassbinder: „Die Kredite brauchten wir auch in der Vergangenheit für unsere Vorhaben nicht oder nicht in vollem Umfang.“

FDP fordert Streichliste von der Verwaltung

Wesentlich kritischer betrachtet das Thema FDP-Mann und Finanzausschussvorsitzender David Wulff. Seine Fraktion hatte dem Haushalt im März nicht zugestimmt, weil mit ihm die jahrelang aufgebauten Rücklagen auf ein Minimum schrumpfen würden. Wulff hatte vor Übermut gewarnt und bleibt auch dabei: „Dieser Haushalt ist zwar machbar, aber geht definitiv an die Substanz.“ Dies gehe auch aus der Genehmigung des Ministeriums hervor. „Die Verwaltung sollte eine Streichliste erstellen und nach der Sommerpause sollte die Bürgerschaft eine Entscheidung treffen, welche Vorhaben und Projekte gegebenenfalls nicht umgesetzt oder mit Sperrvermerk versehen werden“, so Wulff. Anderenfalls werde die Politik mit Sicherheit in fünf Jahren über ein Haushaltssicherungskonzept diskutieren müssen.

Von Petra Hase