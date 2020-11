Greifswald

Die öffentlichen Schulen der Hansestadt Greifswald werden in Kürze mit insgesamt 13 Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Wie Franzika Vopel, Mitarbeiterin der Pressestelle bestätigt, wurden diese bereits gekauft. Der Auftrag ging an die Firma „ Schnelle GmbH“ mit Sitz in Oschatz.

Deren Geschäftsführer Mike Schnelle erklärt: „Die Geräte verhindern, dass sich die Viren und Bakterien in der Luft anreichern.“ Das treffe auf 99,95 Prozent aller Viren und Bakterien zu. Dank der Technik müssen die Klassenzimmer seltener gelüftet werden. Die Wirksamkeit ist in verschiedenen Studien nachgewiesen worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wächst das Interesse an dieser Technik.

Durch Technik entfällt Zwangslüften alle 20 Minuten

Zur Vermeidung der Pandemieausbreitung ist es derzeit gesetzlich vorgeschrieben, die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften, was von vielen Lehrern und Schülern als Beeinträchtigung des Arbeitsflusses und des Wohlfühlklimas angesehen wird. In Klassenzimmern, die mit dem mobilen fünfstufigen Luftreiniger ausgestattet sind, müsse nur noch gelüftet werden, um das Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu entfernen. Preis je Stück: 3712 Euro.

Pilotprojekt mit 13 Geräten

Die Bürgerschaft hatte während ihrer Sitzung im Oktober die Anschaffung solcher Luftreinigungsgeräte als Pilotprojekt beschlossen. „Die Schulen müssen uns mitteilen, ob die Verwendung für sie handhabbar ist. Dann muss entschieden werden, ob mehr Räume damit ausgestattet werden“, sagt Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses der Bürgerschaft. Die öffentlichen Schulen haben insgesamt etwa 200 Klassenräume.

Prüfung nach Leistungsparametern

Vor der Anschaffung ist laut Pressestelle der Stadtverwaltung eine Markterkundung vorgenommen worden. Das Verfahren sei durchgeführt worden, obwohl es rechtlich zulässig gewesen wäre, die Geräte ohne ein solches Prozedere zu kaufen. Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unterhalb des Schwellenwertes von 214 000 Euro können Einkäufe ohne Prüfung vorgenommen werden, wie Stadtsprecherin Andrea Reimann erklärt. Weiter sagt sie: „Die Entscheidung wurde in Abstimmung des Immobilienverwaltungsamtes mit dem Amt für Bildung, Kultur und Sport nach fachlichen Gesichtspunkten getroffen. Preis und Leistungsparameter wurden geprüft.“

