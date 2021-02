Greifswald kauft weitere Luftreinigungsgeräte für Schulen

Greifswald

Die Hansestadt schafft weitere Luftreinigungsgeräte für Greifswalder Schulen an. Das hat die Bürgerschaft während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Die 164.000 Euro werden aus dem Soforthilfefonds Coronamaßnahmen finanziert, der insgesamt einen Etat von einer Million Euro hat. Die Stadtverwaltung hat 26 mobile Geräte der Firma Schnelle bestellt. Sie sollen bis Mitte März geliefert werden, wie Stadtsprecherin Andrea Reimann mitteilt.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte die Bürgerschaft als Pilotprojekt der Anschaffung von 13 Geräten zugestimmt. Auch dieser Auftrag war nach einer Marktprüfung durch die Verwaltung an die Firma Schnelle gegangen. Die Luftreinigungsgeräte sollen helfen, die Virenlast in Klassenräumen deutlich zu senken.

Wirksamkeit in Studien bewiesen

Verschiedene Studien haben die Wirksamkeit der Geräte nachgewiesen. Aufgrund der Coronapandemie müssen die Klassenzimmer derzeit alle 20 Minuten gelüftet werden. In Klassenzimmern, die mit einem mobilen Luftreiniger ausgestattet sind, müsse nur noch gelüftet werden, um das Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu entfernen.

200 Klassenzimmer gibt es an staatlichen Schulen

Damit alle 200 Klassenräume an staatlichen Schulen in der Hansestadt mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden können, wären insgesamt mehr als 800.000 Euro notwendig. Die aktuelle Bestellung bei der Firma Schnelle umfasst 112.000 Euro für die 26 mobilen fünfstufigen Luftreiniger X-80 mit Wechselfilter.

Die Aufstellung im Klassenraum und Inbetriebnahme sowie Verpackungsentsorgung sind laut Reimann inklusive. „Die Schulen in freier Trägerschaft erhielten je nach Schüleranteil Greifswalder Schüler Zuwendungsbescheide zum zweckgebundenen Erwerb eigener Geräte in Höhe von insgesamt 52.000 Euro“, so Reimann weiter.

Bis zu sechs Wochen Bestellzeit

Der Kinder- und Jugendbeirat hatte gefordert, dass die Geräte bereits nach den Winterferien zur Verfügung stehen. Dies ist wegen der von der Firma vorgegebenen Bestellzeit von bis zu sechs Wochen nicht möglich. Derzeit sieht es jedoch nicht so aus, als ob der Regelbetrieb an den Greifswalder Schulen nach den Ferien wieder aufgenommen werden kann.

Wegen des hohen Inzidenzwertes von derzeit mehr als 200 Infizierten auf 100.000 Menschen innerhalb der vergangenen sieben Tage in Vorpommern-Greifswald könnte die derzeitige Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs und der Unterricht für die Abschlussjahrgänge der zehnten und zwölften Klassen fortgesetzt werden.

Von kat