Greifswald

Dieses Wochenende ist in Greifswald mit Veranstaltungen nur so gespickt. Einwohner und Besucher haben die Qual der Wahl. Schon allein das Fischerfest bietet Unterhaltung bis zum Abwinken. Am Freitag um 12 Uhr öffnen in Greifswald-Wieck die ersten Zuckerwattebuden und drehen Riesenrad und Karussells ihre ersten Runden. Offiziell startet Vorpommerns größtes maritimes Volksfest mit etwa 50 000 Besuchern am Abend. Die Ostrockband Karat stellt ihr aktuelles Album vor und wird sicher auch Hits wie „Über sieben Brücken“ und „Schwanenkönig“ zum Besten geben.

Liebhaber von Traditionsschiffen können sich am Samstag auf die 32. Greifswalder Gaffelrigg freuen. Etwa 35 Museumsschiffe und Yachten durchlaufen ab 13 Uhr die Wiecker Brücke. Zu den sportlichen Highlights gehören an diesem Tag die maritimen Wettkämpfe, wie das Ryckhangeln und das Drachenbootrennen. Romantisch wird’s am Abend ab 22.45 Uhr mit dem Höhenfeuerwerk. Am Sonntag geht das Veranstaltungsfeuerwerk weiter, unter anderem mit Beach-Volleyball-Turnier (9 Uhr) und Boddenschwimmen ab 11.30 Uhr, bevor das Fischerfest mit der Multimediashow „ Ryck in Flammen“ seinen Abschluss findet. Wer keine Veranstaltung verpassen will, sollte in den Flyer oder das Programmheft schauen. Kurzentschlossene können die Broschüren von den Internetseiten der Stadt herunterladen.

Neben den Konzerten auf dem Fischerfest gibt es mit der vom Theater Vorpommern inszenierten Rockoper „Jesus Christ Superstar“ im Museumshafen am Donnerstag- und Freitagabend (21.30 Uhr) noch weitere musikalische Highlights in der Hansestadt. Als Andrew Lloyd Webber seine Rockoper schrieb, war er der Welt ein Unbekannter. Dies änderte sich mit einem Schlag, als das Werk des gerade mal 23-Jährigen 1971 in New York uraufgeführt wurde. Titel wie „ Gethsemane“ und „I don’t know how to love him“ sind seitdem in den Köpfen des kollektiven Gedächtnisses der Musical-Kultur fest verankert. Und, weil wir gerade beim Theater sind: Die Tochter des d’Artagnan mischt in dem gleichnamigen Stück am Sonntag ab 16 Uhr die Klosterruine Eldena auf. Wer die frische junge Lady beim Kämpfen erleben möchte, sollte diesen Termin nicht verpassen – denn die Aufführung am Sonntag ist die letzte Aufführung in diesem Sommer.

Auch tierisch hat die Stadt am Wochenende einiges zu bieten. Der Tierpark lädt am Freitag (19.30 Uhr) zu einer abendlichen Führung durch die Anlage ein (siehe Mein Tipp). Schon am Donnerstagabend öffnet die Greifswalder Sternwarte ihre Kuppel für eine Sternwartenführung und Himmelsbeobachtung (22.30 Uhr). Der Schauspieler Herbert Köfer, der im Februar seinen 98. (!) Geburtstag feierte, liest am Freitagabend (18.30 Uhr) im Boddenhus aus seinem Buch „Ik hab überall zu tun“. Zu tun hat auch die Galerie Schwarz. Gleich zwei Ausstellungen werden dort am Freitagabend (19 Uhr) eröffnet. Martin Bruno Schmid und Norbert Frensch zeigen Installationen und Malerei. Im Projektraum der Galerie feiert der Antiquar Ulrich Rose sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum – passend mit einer Ausstellung von pommerschen Landkarten und Städtebildern aus 500 Jahren.

MR