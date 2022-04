Greifswald

Ressourcen- und Klimaschutz, zukunftsfähige Mobilität und soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Armut und für ein gesundes Leben: Die Hansestadt Greifswald will ihr Handeln stärker denn je auf eine „enkeltaugliche Politik“ ausrichten. Dazu verabschiedete die Bürgerschaft eine 90 Seiten umfassende kommunale Nachhaltigkeitsstrategie.

Klimaschutz weiter fassen

„Greifswald war beim Thema Klimaschutz schon jahrelang vorn, hat etliche Maßnahmen auf den Weg gebracht, ist ein Pionier unter den Städten“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Doch mittlerweile sei klar: „Klimaschutz muss weiter gefasst, größer gedacht werden, muss viele Bereiche durchdringen“, fügt er hinzu.

Deshalb habe die Stadt gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft die vielen bestehenden Maßnahmen und Initiativen zu einer Strategie gebündelt. Sie bilde das Fundament, benenne wichtige Felder und weitere Ziele. Ausgangspunkt bildeten die bereits 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Drei Jahre später bekannte sich auch die Greifswalder Bürgerschaft per Beschluss zu diesem Papier. Mit der nun vorliegenden Strategie agiert Greifswald in MV als Vorreiter.

Rund 1000 Bürger waren beteiligt

Am Prozess waren rund 1000 Bürger beteiligt, die sich in Umfragen zu verschiedenen Themenfeldern äußerten. Die Ergebnisse zeigen, wo es Handlungsbedarf gibt. Laut der Umfrage wünschen sich beispielsweise etliche Bürger „mehr ausgezeichnete Radwege ins schöne Umland, durchgängige, qualitative und ungefährliche Fahrradwege in Greifswald und mehr richtige Fahrradstraßen ohne Autoverkehr“. Die befragten gaben der Radinfrastruktur insgesamt die Schulnote 3.

Nachhaltigkeit spielt auch beim Thema Mülltrennung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft eine große Rolle. So wünschen sich 74 Prozent der Befragten wieder eine Biotonne in Greifswald, die es vor der Kreisgebietsreform 2011 schon einmal gab.

Die Nachhaltigkeitsstrategie fand die uneingeschränkte Zustimmung des linksgrünen Bündnisses in der Bürgerschaft, das konservative Lager stimmte dagegen oder enthielt sich.

Von Petra Hase