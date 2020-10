Greifswald

Nach massiven Protesten von Eltern, den Fraktionen von CDU und Bürgerbündnis ( FDP, Kompetenz für Vorpommern und Bürgerliste) und ersten Corona-Fällen an der Greifswalder Kollwitzschule steuert die Stadtverwaltung bei der Anmeldung der Erstklässler um. Eltern können ihre Kinder nun doch per Mail bei den Schulen anmelden. Ursprünglich sollten die etwa 500 Eltern der künftigen Erstklässler trotz der geltenden strengen Corona-Hygienevorschriften für die Anmeldung persönlich in einer der fünf staatlichen Grundschulen erscheinen.

Der Grund: Anders als beispielsweise in Rostock hatte die Stadtverwaltung kein Online-Portal geschaffen, über das die Kinder angemeldet werden können. Das hatte die Schulen vor große organisatorische Probleme gestellt. Eltern monierten, dass Tage der offenen Tür wegen Corona ausgefallen seien, sie aber nun für die Abgabe von Formularen in die Schule kommen müssten.

Eltern haben die Wahl

Den Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten ging inzwischen ein Brief des Schulverwaltungsamtes zu. Demnach wird ihnen freigestellt, ob sie die Kinder per Mail, per Brief oder persönlich anmelden. Das Anmeldeformular ist elektronisch ausfüllbar und kann über die Homepages der Schulen heruntergeladen werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Diese kurzfristig geschaffene Möglichkeit, die Kinder per Mail oder Brief anzumelden, diene der Eindämmung der Corona-Pandemie und dem Schutz der Sorgeberechtigten, Lehrer und Kinder, hieß es zur Begründung.

Online-Portal würde die Schulen entlasten

Die Schulleitern der Käthe-Kollwitz-Grundschule, Ute Prochnow, wertete diese Option als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. „Vor allem für die Eltern ist das eine große Erleichterung“, sagte Prochnow. Eltern müssten nun nicht mehr wegen der Abgabe der Formulare ihre Arbeit unterbrechen. Für die Zukunft wäre ein gut funktionierendes Online-Anmeldeportal sinnvoll, bei dem die Daten direkt an die Stadt als Schulträger gehen. Das würde die Schulen deutlich entlasten, so Prochnow.

In der Mail, die die Eltern in diesem Jahr noch direkt an die Schulen senden, müssen als Anhänge die Geburtsurkunde, eine Kopie des Personalausweises, die Anmeldung mit Unterschrift sowie gegebenenfalls eine Sorgerechtsbescheinigung beigefügt werden, die die Schulen auf Vollständigkeit prüfen müssen. Zudem müssen die Schulen weiterhin Ressourcen für die persönliche Anmeldung vorhalten.

Fraktionen machen Druck

Die Stadtverwaltung habe sich endlich bewegt und zumindest Alternativen für die Anmeldung geschaffen, begrüßte Katja Wolter ( FDP) das Umsteuern im Rathaus. Wolter hatte bereits vor einem Jahr das persönliche Erscheinen der Eltern für die Anmeldung kritisiert. Am Montagabend wollte ihre Fraktion zusammen mit SPD und CDU einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag einbringen, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, bis 1. April ein funktionierendes Online-Anmeldeportal zu schaffen.

Auch die CDU begrüßte, dass Eltern ihre Kinder nun per Mail anmelden können. „Offensichtlich war dafür aber der Druck von außen notwendig“, sagte Fraktions-Vize Gerd-Martin Rappen. Die OSTSEE-ZEITUNG hatte vor einer Woche darüber berichtet, dass 500 Schulfremde wegen der Anmeldungen in die Schulen kommen müssen. „Dauerhaft benötigen wir ein vernünftiges Anmeldesystem.“

Übergangslösung für 2021

Als Übergangslösung will die Stadtverwaltung eigenen Angaben zufolge im nächsten Jahr eine digitale Lösung anbieten, über die das Schulkind online angemeldet und die Wunschschule angegeben werden kann. Ebenfalls könnten dann alle erforderlichen Unterlagen von den Sorgeberechtigten elektronisch über das Anmeldeportal hochgeladen werden, wie Stadtsprecherin Andrea Reimann sagte.

Langfristig: landesweit einheitliches Portal

Die langfristige Lösung ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine landesweit einheitliche digitale Schulanmeldung. Demnach sollen dann alle Schulen im Land über ein identisches Anmeldeprozedere mit gleichartigen Anmeldeformularen verfügen. Vorbereitungen für diese landesweite Lösung seien in Arbeit, ein nachnutzbares Resultat sei jedoch erst in einigen Jahren zu erwarten. „Sobald diese Lösung nutzbar ist, wird diese auch in den Greifswalder Schulen angewendet“, so Reimann.

