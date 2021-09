Greifswald

„Wieck oder Wampen? Matjes oder Bismarck? Bus oder Fahrrad?“: An den Litfaßsäulen der Stadt sind Fragen aufgetaucht, die typische Dilemmas der Greifswalder Bürgerinnen und Bürger widerspiegeln. Die Plakate haben jedoch einen tieferen Sinn. Sie sollen auf die Bundestags- und Landtagswahlen, die am 26. September stattfinden, aufmerksam machen und die Hansestädter anregen, wählen zu gehen.

„Jeden Tag treffen wir kleinere oder größere Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen. Fahren wir am Wochenende nach Wampen oder lieber nach Wieck? Nehmen wir das Fahrrad oder den Bus? Wollen wir am Meer Matjes oder Bismarck essen? Auch die Entscheidung, wen wir am 26. September wählen, ist eine, die wir unbedingt treffen sollten“, sagt Aleksandra Brandt von der Partnerschaft für Demokratie.

Brottüten mit Aufschrift „nur aus vielen Körnern wird ein Brot“

Die Plakate werden bis zum 16. September an den Litfaßsäulen hängen bleiben. Danach werden sie vor ausgesuchten Kultureinrichtungen der Stadt zu sehen sein. Neben der Plakataktion wartet am Wochenende des 11. und 12. September auf die Greifswalderinnen und Greifswalder eine weitere Überraschung: Während der Stadtfeste („Kulturnacht“, „Strazefest“ „Tag des offenen Denkmals“) werden Brottüten verteilt.

Auf jeder Tüte steht „Nur aus vielen Körnern wird ein Brot“. Auch diese Aktion solle zu Überlegungen über das Wesen der Wahlen anregen. Unterstützt und finanziert werden beide Aktionen von der Partnerschaft für Demokratie Greifswald vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Veranstaltungsreihe „DemokraTische“ bis zum 16. September

Seit 2019 besteht die Partnerschaft für Demokratie Greifswald. Das Projekt der Stadt Greifswald, fördert demokratische Teilhabe mit den Schwerpunkten Vielfalt & Toleranz, Vernetzung der Stadtteile und Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. Dabei geht es im Besonderen darum die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik zu stärken.

Eine Veranstaltungsreihe in der Hansestadt sind Gesprächsrunden ,,DemokraTische“, die in diesem Jahr vom 6. bis zum 16. September an verschiedenen Orten in Greifswald stattfinden. Eine vollständige Auflistung gibt es auf www.pfd-greifswald.de.

