Greifswald öffnet sich wieder

Im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus Greifswald ist der Ausstellungsbereich wieder geöffnet. Kulturelle Veranstaltungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erlaubt. Noch bis 12. Juni kann die Ausstellung „Een Teppich för’t Leben - 90 Jahre Vorpommersche Fischerteppiche“ besichtigt werden. Der Zugang zum Haus erfolgt über die Caspar-David-Friedrich-Straße. Es besteht eine Mundschutzpflicht. Der Eintritt ist frei. Geöffnet: Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr, weitere Informationen: www.kulturzentrum.greifswald.de.

Musikschule unterrichtet wieder

Am Donnerstag wird auch in der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald der Unterricht wieder aufgenommen. Die Lehrerinnen und Lehrer beginnen mit dem Einzelunterricht nur auf persönlichen Instrumenten, heißt es in einer Mitteilung der Hansestadt. Davon ausgenommen sind zunächst noch die Bläser und Sänger, weil hierfür besondere Hygienevorschriften gelten. Für sie werden größere Räume mit genügend Abstandsmöglichkeiten vorbereitet. Bis dahin wird weiterhin Online-Unterricht angeboten. In der Musikschule selbst werden die Unterrichtszeiten versetzt, damit die Kontakte im Haus minimiert werden. Abhängig von der aktuellen Entwicklung der Pandemie soll vom 1. Juni an dann schrittweise auch Unterricht in Gruppen und Ensembles sowie die musikalische Früherziehung wieder möglich sein. Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend durch die Musikschule informiert.

Einschränkungen im Stadtarchiv

Auch das Stadtarchiv hat unter Einschränkungen wieder für die Benutzung geöffnet. Ein Großteil der Bestände lagert allerdings in einem aufgrund der Corona-Pandemie im unzugänglichen Außenmagazin. Es gilt ein Hygieneplan, der folgende Auflagen vorsieht: Die Anzahl der Benutzer/innen pro Tag ist auf vier beschränkt. Ein Platz im Lesesaal muss vorher telefonisch oder schriftlich angemeldet und durch das Stadtarchiv bestätigt werden. Es besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Eigenes Schreibzeug ist mitzubringen. Außerdem sind die Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. Tel: 03834 8536-3311, E-Mail: stadtarchiv@greifswald.de, Öffnungszeiten Dienstag, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr.

