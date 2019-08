Greifswald

Nach einem Streit über die Bewirtschaftung von städtischen Agrarflächen und dem Rückzug der Succow-Stiftung aus der Greifswalder Agrarinitiative will die Stadt nun Vergabekritierien für die Pächter einführen. Allerdings sollen diese Kriterien nur bei Neuvergabe und Flächen ab einer Größe von 30 Hektar angewandt werden. So geht es aus einer Vorlage der Verwaltung hervor, die am Montag erstmalig im Finanzausschuss behandelt wird. Demnach sollen künftig Punkte wie Ortsansässigkeit, Ausrichtung der Bewirtschaftung (ökologisch oder konventionell), die Form der Unternehmensführung, der Arbeitskräftebestand und innovative Idee beispielsweise zur regionalen Vermarktung in die Beurteilung einfließen. Der Bewerber mit dem überzeugendsten Konzept soll dann den Zuschlag erhalten. Stadt, Uni, Domgemeinde und die Peter-Warschow-Stiftung haben zusammen über 10 000 Hektar eigene Agrarfläche an 54 Pächter verpachtet.

Tierschutzpartei und Linke wollen seit Ende Juli von der Stadt erfahren, welche Flächen an Landwirte verpachtet sind, wie groß diese sind und wie lange die Verträge laufen. Robert Gabel von der Tierschutzpartei wirft der Verwaltung Intransparenz vor. „Obwohl kleine Anfragen in der Regel von 14 Tagen beantwortet werden, gab es bislang keine Antwort“, sagte Gabel. Die von der Stadt geforderten Daten seien Voraussetzung dafür, dass die Bürgerschaft überhaupt fundiert entscheiden kann. Kritisiert wird auch, dass die Kriterien nur bei der Neuvergabe aber nicht bei der Verlängerung von Pachtverträgen angewandt werden sollen.

Von Martina Rathke