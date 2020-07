Greifswald

Die Weichen sind mit dem „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ seit Jahren gestellt. Nun hat die Greifswalder Bürgerschaft noch einmal ihren Willen bekräftigt: Per Mehrheitsbeschluss forderte sie die Stadtverwaltung dazu auf, aktiven Moorschutz zu betreiben und damit langfristig eine Reduktion von Treibhausgasemissionen herbeizuführen. „Effizientes Moormanagement bietet ein enormes CO2-Einsparpotenzial. Nicht nur das, es trägt auch zu regionaler Wertschöpfung bei“, argumentiert Tjorven Hinzke von der Grünen-Fraktion, die den Beschlussvorschlag während der letzten Sitzung vor der Sommerpause erfolgreich einbrachte.

Greifswald ist mit 472 Hektar – das sind rund ein Zehntel des Stadtgebiets – sehr reich an Mooren. „Aber fast alle Moore werden entwässert“, machte Diplomlandschaftsökologin Christina Lechtape von der Michael Succow Stiftung den Umweltausschuss der Bürgerschaft mit einem Vortrag bereits im März auf das Problem aufmerksam. Während funktionierende Feuchtgebiete hervorragende CO2-Speicher seien, emittierten trockengelegte Flächen enorme Mengen an Treibhausgasen.

Anzeige

„In Mecklenburg-Vorpommern, eines der moorreichsten Bundesländer, kommen ca. 30 Prozent der Gesamtemissionen aus den Mooren“, verdeutlichte Lechtape. Das seien etwa sechs Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Im Vergleich dazu schafft es der Verkehr nur auf etwas mehr als drei Millionen Tonnen CO2-Emissionen.

Weitere OZ+ Artikel

Klimaschäden minimieren

Wie sich die Situation konkret in Greifswald darstellt, beschrieben Christina Lechtape und Felix Reichelt von der Succow Stiftung bereits Ende 2018 in der von der Hansestadt innerhalb des „Masterplans 100 Prozent Klimaschutz“ beauftragten Greifswalder Moorstudie. Die Aussagen darin sind eindeutig: „Moor muss nass – denn die Wiedervernässung ist die grundsätzliche Voraussetzung, um die noch verbliebenen stark degradierten Moore Greifswalds zu sichern und deren Klimaschäden zu minimieren“, heißt es in den Handlungsempfehlungen.

Natur pur: Polder Drammendorf. Quelle: Andreas Krone

Langfristiges Ziel sollte daher sein, in allen Moorflächen im Stadtgebiet Wasserstände nahe der Geländeoberfläche möglichst dauerhaft zu erreichen. Dazu sollte die Stadt Greifswald unter anderem alle in ihrem Besitz befindlichen Moorflächen einer genauen Prüfung unterziehen.

Der neueste Bürgerschaftsbeschluss greift genau das auf und fordert von der Verwaltung die Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aus Moorflächen. Ein brisantes Thema, denn viele Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Für Christina Lechtape nicht unbedingt ein Widerspruch. Denn das von der Universität Greifswald entwickelte Konzept der Paludikultur sei innovativ und zeige, dass auch auf wiedervernässten Mooren Landnutzung möglich ist.

Bauprojekte dauerten etwa ein Jahr

Die in Greifswald ansässige Ostseestiftung hat damit wertvolle Erfahrungen gesammelt. „Wir sind mit unserem Projekt ,Schatz an der Küste’ seit sechs Jahren am Start und haben zwei Polder erfolgreich wiedervernässt. Die reine Bauleistung dauerte auf beiden Flächen jeweils ein Jahr und ist jetzt abgeschlossen“, sagt Projektleiterin Sabine Grube.

Die Biologin und Projektleiterin Sabine Grube: „Die Stadt wäre gut beraten, von Anfang an mit moderierten Arbeitsprozessen zu agieren.“ Quelle: Andreas Krone

Dabei handelt es sich um den Polder Bresewitz nördlich von Barth und den Polder Drammendorf auf Rügen nahe Rambin – jeweils gut 90 Hektar groß. „Unser Ziel war es, die beiden über Jahre landwirtschaftlich intensiv genutzten Küstenmoore aus dem engen Deichkorsett herauszuziehen und wieder als wertvolle Lebensräume zu etablieren“, erklärt die promovierte Biologin. „Ein langwieriger Prozess, der viel Planungsvorlauf benötigte“, betont Rasmus Klöpper, der für die beiden Moorprojekte verantwortlich zeichnet, und betont, dass beide Flächen weiter bewirtschaftet werden.

Landwirte erhalten Entschädigung

Bereits 2013 sei mit dem Landerwerb begonnen worden. „Dafür war viel Kommunikation erforderlich. Denn es ist nicht unser Stil, gegen den Willen von Eigentümern etwas durchzusetzen“, so Klöpper. Zwar handele es sich bei Mooren zumeist um ertragsarme Böden. „Die Landwirte nutzen sie oft nur, weil sie Subventionen dafür bekommen“, sagt er. Doch einfach zu verzichten, komme für sie auch nicht in Frage.

In Bresewitz sei es beispielsweise zu einer Übereinkunft gekommen, in deren Folge die zwei betroffenen Landwirte eine Entschädigung erhielten. Grundsätzlich, versichert der Landschaftsplaner, habe es in beiden Gebieten keinen Widerstand gegeben. „Im Gegenteil. Die Kommunalpolitiker fragten uns: Wann fangt ihr endlich an?“ Denn wer dort lebe, wisse die Schönheiten der Natur und ihr enormes Potenzial zu schätzen.

Rasmus Klöpper während der Renaturierungsarbeiten. Quelle: Frank Levermann

Die Renaturierung des Polders Bresewitz habe 580 000 Euro gekostet, die des Polders Drammendorf hingegen 1,8 Millionen Euro. „In Drammendorf konnten wir nur die Hälfte wiedervernässen, um eine Nutzung der Ackerflächen weiter zu ermöglichen. Deshalb musste auch ein 1,3 Kilometer langer Deich gebaut werden, der die Kosten steigen ließ“, erläutert Sabine Grube. Geldgeber des Projekts „Schatz an der Küste“, das neben der Renaturierung der Moorflächen noch 20 andere Maßnahmen umfasst, sind der Bund, die Ostseestiftung, die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung MV sowie eine Reihe von Kooperationspartnern.

Zu ihnen gehören beispielsweise auch der Nabu, der WWF und der BUND. „Die Ostseestiftung agiert für alle Projekte als koordinierender Verbundpartner, bei uns laufen alle Fäden zusammen“, so Grube. Über zehn Millionen Euro flossen seit 2014 in die Projekte. Und wenn es gut laufe, gehe es im Januar 2021 weiter. Ein neuer Förderantrag sei gestellt. Innerhalb des Verbundteams sei eine Menge Expertise entwickelt worden, die neuen Vorhaben zugute käme – auch im Zusammenspiel mit Bürgern und Behörden.

Im Prozess auch Ängste würdigen

Bezogen auf die Greifswalder Ambitionen, Moore zu renaturieren, rät Sabine Grube zu einer guten Vorbereitung: „Die Stadt wäre gut beraten, von Anfang an mit moderierten Arbeitsprozessen zu agieren.“ Am besten sollten professionelle Externe dies übernehmen. „Wichtig ist, sich ganz viel Zeit zu nehmen, um mit Anwohnern, Landwirten, dem Wasser- und Bodenverband und anderen Betroffenen das Gespräch zu suchen, sie anzuhören, immer wieder abzuwägen, Ängste zu würdigen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden“, rät die Biologin.

Gut wäre es, so Rasmus Klöpper, wenn die Stadt eine Flächenkulisse besitze, um im Sinne kleiner Landwirtschaftsbetriebe bei Bedarf Flächen auszutauschen. „Ihre Existenz zu sichern, ist sinnvoll und auch sozial, denn sie erhalten in unserer Region wichtige Arbeitsplätze“, gibt Klöpper zu bedenken.

Von Petra Hase