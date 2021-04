Greifswald

Eckart von Hirschhausen macht mit, Max Raabe und Sebastian Krummbiegel ebenso: Das deutschlandweite Stadtradeln, das 2008 für mehr Klimaschutz aus der Taufe gehoben wurde, kennt mittlerweile viele prominente Stars. In drei Tagen schwingt sich auch wieder Greifswald als eine von 1644 Kommunen in diesem Jahr auf den Sattel und tritt kräftig in die Pedale: Vom 1. bis 21. Mai beteiligt sich die Hansestadt zum siebten Mal am Wettstreit. Bei ihm geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – egal ob mit dem Trekking- oder Rennrad, Mountain- oder Citybike.

„Bis Dienstagnachmittag meldeten sich 82 Teams an und damit bereits sieben mehr als im vorigen Jahr“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Dahinter stehen 618 Teilnehmer. Da wiederum ist noch Luft nach oben: 2020 radelten 925 Aktive in Teams oder als Einzelstarter. Eine Registrierung auf der Internetseite www.stadtradeln.de/greifswald ist weiterhin möglich, auch noch nach dem 1. Mai. Mitmachen lohnt, denn es gibt etliche Gewinnchancen. „Erstmals wird in Greifswald auch das beste Familienteam gekürt. Die originellen Pokale werden von den Greifswalder Kunstwerkstätten erstellt und durch die Stadtwerke Greifswald gesponsert“, so Reimann.

Lesen Sie auch:

Greifswald mit neuem Rekord

Fahrradfest fällt leider aus

Teilnehmen kann jeder, der in Greifswald lebt, arbeitet, die Schule oder Uni besucht oder einem Verein angehört. Schon ab zwei Personen können sich Teams bilden, die gemeinsam möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen. Innerhalb eines Teams können auch Unterteams gebildet werden, was vor allem für größere Gruppen spannend sein kann.

Einfach anmelden Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion, an der sich jede Stadt für drei Wochen beteiligen kann. Ziel der Kampagne ist es, Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad zu animieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Initiiert wird sie vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk. Regionale Partner sind der ADFC und das Greifswalder Klimaschutzbündnis. Hinweis zur Anmeldung: Die Anmeldedaten aus dem Vorjahr sind gültig. Sollten man das Passwort und/oder Benutzernamen vergessen haben, kann man unter www.stadtradeln.de/passwort/ mithilfe der E-Mail-Adresse (oder des Benutzernamens) die Zugangsdaten neu anfordern.

Bedauerlich: Eine große Auftaktparty mit teilnehmerstarker Auftakttour wie zuletzt 2019 wird es nicht geben. „Die Stadtwerke hätten gern wieder das Stadtradeln mit einem Fahrradfest am 1. Mai eröffnet. Dieses musste leider aufgrund der allgemeinen Corona-Einschränkungen abgesagt werden. Trotzdem möchten wir an dem Gedanken – Radfahren fürs Klima – festhalten und zum Fahrradfahren besonders Jugendliche und Familien motivieren“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße.

Gibt es 2021 einen neuen Rekord?

Dennoch wird mancher Weg zur Schule in diesem Jahr aufgrund von Homeschooling wieder in der Gesamtabrechnung fehlen, genauso wie viele Fahrten zur Arbeit oder zu Freunden. Allerdings: 2020 schafften die Greifswalder trotz der Pandemie – oder gerade deswegen – mit über 190.000 Radkilometern in den drei Wochen eine neue Bestleistung!

„Die Rekordteilnahme im vorigen Jahr hat gezeigt, dass viele Greifswalder*innen gerade in Zeiten von Corona besonders motiviert waren, sich aufs Fahrrad zu setzen, um etwas für ihre Gesundheit und Fitness, aber auch die Umwelt zu tun. Daran wollen wir in diesem Jahr anknüpfen“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Der passionierte Radfahrer freut sich, dass die Aktion sogar in der US-amerikanischen Partnerstadt Newport News auf Resonanz stößt. Der Ort im Bundesstaat Virginia hat seine Einwohner für den gleichen Zeitraum zur Challenge mit Greifswald aufgerufen. Die erste außereuropäische Stadt, die am Stadtradeln teilnahm, war 2017 übrigens Pomerode in Brasilien, seit Jahren eine der befreundeten Städte Greifswalds.

Ausfahrten in Zweiergruppen

Zum Auftakt planen die Stadt und der Sportbund Greifswald am 1. Mai Ausfahrten in coronagerechten Zweiergruppen mit Vertretern von Vereinsvorständen. „Startpunkt ist der Fangenturm, von dort geht es im Halbstundentakt den Ryck entlang in Richtung Wieck, dann über die Klappbrücke und Ladebower Chaussee zurück“, sagt Rita Kremer, Leiterin der Geschäftsstelle des Sportbundes. Stefan Fassbinder hat sich zur Auftaktrunde einen Tag später mit Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) zu einer Tour verabredet. Mit dem Rad raus an die frische Luft, das sei gesund und mindere bei manchen vielleicht auch aufkommenden Mangel an Bewegung in Coronazeiten, so der OB.

Die persönliche Verkehrswende

Für Rita Kremer, deren Herz als Handballerin für den HC Vorpommern Greifswald schlägt, beginnt am 1. Mai eine harte Zeit. Denn eigentlich tourt die 50-jährige Mutter von vier Kindern liebend gern mit dem Auto durch die schöne Landschaft, verrät sie. „Das Stadtradeln möchte ich nun als Versuch nutzen, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen und meine persönliche Verkehrswende einzuleiten. Für mich sind 21 Tage ohne Auto eine echte Herausforderung, aber als Sportlerin stelle ich mich dieser gerne“, sagt Kremer. Das HC-Team hat übrigens 2020 mit über 27 000 geradelten Kilometern Platz eins belegt.

Pierre Flade liebt den Sport, kein Wunder als sportlicher Leiter des Instituts für Gesundheitssport und Trainingsanalyse. Quelle: privat

Radeln ist gesundheitsfördernd

Auch Pierre Flade hat sich bereits wieder mit Freunden für die Aktion angemeldet, fährt im Team WLS – „Wir lieben Strampeln“. Seit vielen Jahren in Greifswald sesshaft, schwingt sich der 39-Jährige, wann immer es geht, auf den Sattel: „Ich liebe Radfahren, seit ich denken kann, und suche immer wieder nach Herausforderungen“, sagt er. Als sportlicher Leiter des Instituts für Gesundheitssport und Trainingsanalyse (IGT) wisse er natürlich um die gesundheitsfördernde Wirkung des Radfahrens. „Deshalb möchte ich gern mehr Menschen dafür begeistern“, so Flade.

Mehr Anreize zum Mitmachen

In diesem Jahr gibt es übrigens noch mehr Anreize zum Mitmachen: Neben den Pokalen für das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern insgesamt und mit den meisten gefahrenen Kilometern je Teilnehmer*in wird in diesem Jahr auch das beste Familienteam gekürt. Voraussetzung ist, dass sich die Mitstreiter als solches zu erkennen geben. Auch für Vereine und Schulen lohnt sich die Teilnahme: Wer die meisten Kilometer schafft, erhält von den Stadtwerken jeweils einen Gutschein über 200 Euro. Erstmals gibt es in Greifswald 2021 auch Stadtradel-Stars, die ihre Autoschlüssel für den Zeitraum im Rathaus abgeben werden. Mehr ist darüber ebenfalls auf der Webseite zu erfahren.

Von Petra Hase