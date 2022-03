„Greifswald räumt auf“: So viel Müll haben die Hansestädter gesammelt

Greifswald

Die Hansestadt hat aufgeräumt – und das hat sich auch dieses Mal wieder gelohnt. Beim Aktionstag „Greifswald räumt auf“ zog es etliche freiwillige Helfer am Sonnabend auf die Straßen, an den Strand und sogar in so manches Gebüsch, um die Stadt vom Müll zu befreien.

Insgesamt konnten mehr als fünf Tonnen Müll gesammelt und entsorgt werden. Mehr als eine Tonne davon sammelten sieben Schulen in der erstmals stattfindenden Aktionswoche, die vor dem Stichtag stattfand. „Neben hunderten, wenn nicht sogar tausenden, Masken stachen vor allem wieder einige besondere Funde hervor: Mehrere Autoreifen verschiedener Größen, Matratzen, Wäschekörbe, ein Kühlergrill und sogar ein Feuerwehrschlauch konnten geborgen werden“, sagt Projektleiter Lukas Neumeister vom Stadtmarketing.

Unzählige Masken wurden eingesammelt

14 Sammelstellen gab es über die gesamte Stadt verteilt. Dort waren Container aufgestellt, die von dem Entsorgungsunternehmen Remondis – einer der vielen Partner des Aktionstages – zur Verfügung gestellt und wieder abtransportiert wurden. Stadtmarketing-Chef Maik Wittenbecher, der ebenfalls mit anpackte und mit einem Lastenrad den Tag über unterwegs war, ist erfreut darüber, dass erneut so viele Helfer mitgemacht, die Stadt zu säubern. „Es ist immer wieder auch faszinierend, wie viele junge Familien, Studierende und Kinder im Stadtgebiet unterwegs sind und mit anpacken“, sagt Wittenbecher.

Die Menge an Müll, die zusammengekommen ist, darüber zeigt sich der Stadtmarketing-Chef nicht wirklich erstaunt. „Was mich eher noch überrascht ist, was die Menschen alles noch immer in unsere Umwelt und unsere Natur schmeißen. Es hat auch wieder gezeigt, dass wir viele Menschen in der Stadt haben, die sich ehrenamtlichen für so eine Aktion begeistern lassen. Das freut mich sehr. Und ich ärgere mich nicht über die Hände, die nicht helfen, sondern freue mich über jede einzelne Hand, die mitmacht.“

Sammelstelle im nächsten Jahr in der Nähe des Treidelpfads

Bei der diesjährigen Aktion habe sich zudem gezeigt, an welchen Orten in der Stadt Container fehlen. Als Beispiel nennt Wittenbecher den Bereich Hafenstraße in Richtung Treidelpfad. „Dort haben die Angler aktiv gesammelt und die HSG hat mit Ruderbooten auch sehr viel Abfall auf aus dem Schliff geholt. Da muss auf jeden Fall ein Containerstellplatz hin.“

Bedeutet, dass der Aktionstag auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird. Da soll es erneut auch eine Aktionswoche für Schulen im Vorfeld geben. „Das, was wir an Rückmeldungen bekommen haben, wird sicherlich dazu führen, dass sich noch mehr Schulen am nächsten Jahr daran beteiligen“, hofft Wittenbecher.

Von Christin Lachmann