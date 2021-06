Greifswald

Jeder Greifswalder und auch jeder Tourist dürfte sie kennen: Die eigentlich schönen Straßenlaternen, die im Sommer geschmückt mit Blumenampeln die Innenstadt beleuchten. Die meisten von ihnen wurden jedoch eigenmächtig verschönert. Sticker mit verschiedensten Botschaften. Politischer Natur oder um die Liebe zu Hansa auszudrücken. Einige bereits abgerissen, übersprüht mit Graffiti oder neuen Stickern überklebt. Damit ist nun vorerst Schluss.

Aktuell werden 100 Straßenlaternen in der Greifswalder Innenstadt abgeschliffen und neu lackiert. 50 weitere werden immerhin von den unfreiwilligen Verschönerungen befreit. 27500 Euro kostet das Unterfangen. Das Land zahlt den Großteil der Summe. Landtagsabgeordneter Egbert (CDU) hat fast die gesamte Summe aus dem Strategiefonds des Landes bereitstellen können. Parteikollegin und stellvertretende Bürgermeisterin in Greifswald, Jeannette von Busse, freut es. Sie muss aus dem Stadthaushalt nur 2500 Euro beisteuern.

Liskow, der in der Hansestadt für den Landtag kandidierte und nach der kommenden Wahl aus der Landespolitik ausscheiden wird, stören die verschandelten Laternen schon lange. Für ihn ist es ein Herzensprojekt, die Stadt nun etwas zu verschönern. Mit der neuen Behandlung erhofft er sich, dass sie auch etwas länger sauber bleiben. Dazu beitragen soll ein neuer Lack. Marcel Gamzow ist Mitinhaber der Firma M&M, die den Auftrag durchführt. Der spezielle Zweikomponentenlack kann den Vandalismus natürlich nicht verhindern, Graffiti und Sticker lassen sich jedoch leichter wieder entfernen.

Langfristig mehr Personal nötig

Zunächst erhalten nur Laternen in der Innenstadt zwischen der Langen Straße, dem Schuhhagen bis zur Europakreuzung und in den Seitenstraßen den neuen Anstrich. Für mehr fehlt noch das Geld. Auch für die Nachsorge müsste im neuen Doppelhaushalt der Stadt etwas mehr rausspringen, damit genügend Personal zur Reinigung der Laternen abgestellt werden könnte.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue, dunkelgraue Anstrich der Laternen ist nicht die einzige Neuerung, mit der die Stadt die Touristen in der Innenstadt in diesem Sommer verwöhnen möchte. Neue und mehr Mülleimer haben nun nicht nur Aschenbecher, sondern auch einen Deckel. Damit die Möwen auf der Suche nach Essbarem den Müll nicht wieder in der Fußgängerzone verteilen, wie es so oft schon das Problem war.

Von Philipp Schulz