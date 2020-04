Greifswald sagt alle städtischen Veranstaltungen bis Ende Mai ab

Greifswald

Große städtische Veranstaltungen wird es bis Ende Mai in Greifswald nicht geben. Das hat der Verwaltungsstab der Hansestadt entschieden. „Man braucht entsprechenden Vorlauf, um Veranstaltungen zu organisieren und auch zu bewerben.“, verdeutlicht Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Veranstaltungen, die ein großes Publikum anlocken, sind hinsichtlich der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus derzeit nicht geboten.“ Zudem folge Greifswald damit der aktuellen Entscheidung der Landesregierung, nach der alle Veranstaltungen bis auf Weiteres untersagt sind, Großveranstaltungen sogar bis 31. August.

Neben dem bereits abgesagten Stadtempfang fallen damit am 9. Mai der Gartenmarkt auf dem Marktplatz sowie die Gedenkveranstaltungen zur kampflosen Übergabe der Stadt vor 75 Jahren aus. Letztere sollten in der Woche vom 28. April bis 4. Mai stattfinden. Bereits bundesweit abgesagt wurde der Tag der Städtebauförderung am 16. Mai. In Greifswald sollte dieser mit der Vorstellung des neuen Stadtarchivs An den Wurthen für die Öffentlichkeit verbunden werden. „Diese Vorstellung wird nun leider nicht so wie geplant stattfinden“, bedauert Bausenatorin Jeannette von Busse. Sie hoffe aber, den Greifswaldern zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit geben zu können, einen Blick hinter die Türen des neuen Gebäudes werfen zu können.

Die Veranstaltungsreihe „Universität im Rathaus“ ist ebenfalls von der Corona-Krise betroffen. Hier waren am 11. und am 25. Mai weitere Vorträge geplant gewesen. Ob diese digital durchgeführt werden können oder verschoben werden, stehe noch nicht fest.

Auch städtische Unternehmen, wie die Stadtwerke Greifswald oder die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) haben ihre Veranstaltungen bis Ende Mai abgesagt. Davon betroffen sind das ursprünglich geplante Kinderfest im Ostseeviertel Ryckseite am 25. April, das Fahrradfest am 1. Mai sowie das Kinderfest in Gützkow am 10. Mai. Am landesweiten Tag der Erneuerbaren Energien am 24. April beteiligen sich die Stadtwerke ebenfalls nicht. Die WVG lässt außerdem das Kinderfest im Tierpark am 9. Mai ausfallen.

Wie Stadtsprecherin Andrea Reimann mitteilt, haben Fremdveranstalter gleichfalls geplante Veranstaltungen auf dem Historischen Marktplatz gestrichen. Dazu zählen das Kulturfest am 1. Mai und der Markt der Vielfalt am 13. Mai.

Fest steht auch, dass das Greifswalder Fischerfest wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kann. „Wir bedauern sehr, dass wir diese Großveranstaltung absagen müssen, aber diese Entscheidung ist angesichts der allgemeinen Situation unausweichlich“, sagte der Leiter des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz, Steffen Winckler, der das Fest federführend organisiert. „Wir werden die Zeit nutzen, um gemeinsam mit all unseren Partnern den maritimen Charakter des Fischerfestes weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr mit neuem Schwung zu starten und alle Gäste zum Fischerfest 2021 begrüßen zu können.“ Welche größeren Veranstaltungen darüber hinaus betroffen sind, ist derzeit noch unklar, da das Land hierfür noch keine Vorgaben gemacht hat.

