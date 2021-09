Greifswald soll bunter werden: Grüne wollen Regenbogenbänke in der Stadt aufstellen

Greifswald

In österreichischen Städten wie Innsbruck gibt es sie schon lange. In Heidelberg seit Mai 2021. Nun sollen sie auch im Greifswalder Stadtbild Einzug halten: Sitzbänke in Regenbogenfarben als Zeichen der Toleranz gegenüber Menschen, die unterschiedliche Identitäten und sexuelle Orientierungen haben.

Das zumindest ist das Ziel der Grünen im Greifswalder Stadtparlament. „Greifswald ist eine tolerante und offene Stadt“, sagt Christoph Oberst, bündnisgrünes Mitglied im Bildungsausschuss der Bürgerschaft. Dennoch habe es in jüngster Zeit immer wieder Diskussionen um die Toleranz und Sichtbarkeit der LGBTQ+-Community (Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und weitere) gegeben. Deshalb sollen zusätzliche Bänke, die von der Stadt neu in Quartieren aufgestellt werden, künftig in Regenbogenfarben erstrahlen, „um den toleranten und wertschätzenden Umgang der Menschen in Greifswald zu demonstrieren“, begründet Oberst einen entsprechenden Antrag an die Bürgerschaft. „Von der Symbolik abgesehen, heitern bunte Bänke zudem das Stadtbild auf“, fügt er hinzu.

So könnte es aussehen, wenn eine Regenbogenbank vorm Jahngymnasium in Greifswald steht. Quelle: Christoph Oberst (Fotomontage)

Tolerantes Klima macht Stadt attraktiv

Bei Ruth Terodde, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbeauftragte der Universität Greifswald, rennen die Grünen damit offene Türen ein: „Ich befürworte jedes Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit, das Greifswald setzt: Ein tolerantes Klima macht die Stadt zu einem attraktiven Wohnort, zum Beispiel für junge Familien, die nach Greifswald ziehen. Bei der Gewinnung von exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Universität erlebe ich zunehmend, dass für sie ein weltoffenes Umfeld neben sehr guten Forschungsmöglichkeiten immer wichtiger wird. Zeichen für Toleranz in dieser Stadt sind also ein echter Standortfaktor“, wertschätzt sie die Idee.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Regenbogenbänke für Greifswald: Ein schönes Zeichen der Toleranz

Das sieht die CDU in der Bürgerschaft ganz anders: „Nur weil Bänke in Regenbogenfarben angemalt werden, schaffen wir nicht mehr Toleranz. So eine politische Botschaft könnte auch genau das Gegenteil, nämlich zusätzlichen Vandalismus, auslösen“, kritisiert Gerd-Martin Rappen (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses. Seine Fraktion hatte sich innerhalb der Haushaltsdebatte für die Jahre 2021/22 dafür starkgemacht, 10 000 Euro für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt aufzuwenden. Auch Sitzbänke waren im Gespräch.

„Das Geld kann, muss aber nicht für zusätzliche Bänke genutzt werden“, so Rappen, zugleich Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Gegen eine schöne Gestaltung sei grundsätzlich nichts einzuwenden, aber die müsse nicht mit politischen Botschaften verbunden werden. Mit anderen Worten: Die Verwendung dieser schwer erstrittenen Haushaltsmittel für Regenbogenbänke wäre alles andere als im Sinne der Christdemokraten.

Bänke als Opfer von Vandalismus?

Schützenhilfe erhalten sie vom Seniorenbeirat der Hansestadt: „Bunte Bänke sind ja ganz hübsch, insofern sind wir nicht prinzipiell dagegen. Aber das Geld kann man in der Stadt sinnvoller verwenden“, sagt Anita Weiß, Vorsitzende des Gremiums. Ähnlich sieht das Bürgerschaftsvizepräsidentin Birgit Socher (Linke), die ebenfalls Vandalismus befürchtet: „Ich habe Sorge, dass es die Gegner dieser Sache sind, die die Bänke dann sehr schnell beschmieren“, sagt sie. Auch ihre Parteikollegin und Sozialausschussvorsitzende Mignon Schwenke lehnt den Grünenvorschlag ab: „Warum kann man für solch ein Projekt nicht Paten gewinnen und die Bänke selbst gestalten, ohne dass die Stadt dazu den Auftrag erhält“, fragt sie.

Katja Wolter von der FDP geht noch einen Schritt weiter: „Ich bin dafür, erst einmal die Betroffenen selbst zu fragen, wie sie das Vorhaben sehen, bevor die Stadt dafür Geld ausgibt. Und wenn, kann man es vielleicht über Sponsoring laufen lassen. Dann ist die Wirkkraft um ein Vielfaches höher“, argumentiert sie. Ein Vorschlag, dem sich Claudia Kowalzyck, Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt nur anschließen kann: „Der Antrag zu den Regenbogenbänken kam ja nicht von der Community. Sie zu beteiligen, finde ich aber wichtig. Die Betroffenen fragen und in die Entscheidungsfindung einbinden, wäre wesentlich pragmatischer als der jetzige Weg.“

Ehrliches Engagement oder Symbolpolitik?

Tatsächlich erfuhr das Aktionsbündnis Queer erst durch einen Anruf der OSTSEE-ZEITUNG von den Plänen der Grünen. Der eingetragene Verein setzt sich in Greifswald seit 2013 (als Bündnis bereits seit 2011) für mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber der LGBTQ+-Community ein. „Regenbogenbänke sind grundsätzlich sinnvoll, da sie Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Denn es gibt eben noch immer nicht die volle Gleichberechtigung“, sagt Vorsitzender Thomas Jager.

Thomas Jager, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Queer in Greifswald Quelle: privat

Gleichzeitig gibt er zu bedenken: „Meist handelt es sich bei solchen Vorschlägen aber nur um reine Symbolpolitik.“ Deshalb findet er den zweiten Teil des Antrags der Grünen wichtiger und viel besser: Der beinhaltet einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung: Sie soll checken, ob die Bemalung der Bänke als Schulprojekt stattfinden kann. „Eigener Hände Werk stellt für die beteiligten Schülerinnen und Schüler eine positive Verbindung mit den Bänken her, regt zum Nachdenken über Toleranz und Vielfalt an und wirkt darüber hinaus auch präventiv gegen Vandalismus“, begründet Christoph Oberst. „Eine sehr schöne Idee und wesentlich sinnvoller, als nur Bänke aufzustellen“, lobt Thomas Jager von Queer.

Anke Thurow, stellvertretende Leiterin der Caspar-David-Friedrich-Schule, findet es grundsätzlich gut, Schüler für das Thema Toleranz zu sensibilisieren. Auch gegen neue Bänke sei nichts einzuwenden. „Aber wenn es um eine Zusammenarbeit mit Schulen geht, sollte man diese zuvor doch erst einmal befragen, was sie davon halten.“

Von Petra Hase