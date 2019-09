Gegen den Müll: Größere Abfallbehälter

Greifswald

Herumliegender Unrat und überquellende Abfallbehälter sind ein immerwährendes Thema in Greifswald. Wenn es nach der SPD geht, wird der Kampf gegen den Müll mit besserem Material an Brennpunkten intensiviert. Unrat verdirbt den Eindruck der Besucher von der Stadt. Die Bürgerschaft soll darum beschließen, dass die Müllbehälter in der Innenstadt inklusive Paepke-Platz und Museumshafen „schnellstmöglich mit einer Abdeckung zum Schutz gegen Vögel und andere Tiere nachgerüstet“ werden. Auch ganz schnell sollen größere Mülleimer mit Abdeckungen und Vorrichtungen für Zigarettenkippen aufgestellt werden. Außerdem fordert die SPD die nötigen Mittel für den langfristigen Ersatz der alten Mülleimer in der Innenstadt durch größere Behältnisse mit Deckel und integriertem Kippenbehälter.

Übervolle Mülleimer nach dem Weihnachtsmarkt 2018 Quelle: privat

Wieck bekommt 28 neue Mülleimer

Der Ersatz der alten Mülleimer in der Stadt sei keine schlechte Idee, findet der kommissarische Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, Dieter Schick. „Die sind teilweise sehr alt.“ Aber die Stadt handelt schon. In Wieck werden an der Promenade und beiderseits der Brücke in Kürze 28 neue Mülleimer mit Deckel und Zigarettenstummelbehältnis aufgestellt, informierte er auf der Sitzung des Bauausschusses. Auch in der Innenstadt solle es Neue geben. „Wir sind seit Jahren dran an dem Problem.“

Laut Schick werde man in der Fußgängerzone die kleinen Papierkörbe gegen größere und vogelsichere tauschen. Auf dem Markt soll sich zu dem schon stehenden Supermüllschlucker ein zweiter gesellen. „Einen Deckel auf die alten setzen, geht aber so einfach nicht“, so der Verwaltungsmann.

Schwedische Vögel sind besonders pfiffig

„In Schweden gibt es Dohlen, die an Müll in Eimern mit Deckel herankommen“, kommentierte Ulrich Bittner Grüne. In der AG „Saubere Stadt“, der er angehöre, identifiziere man Müllschwerpunkte wie den Museumshafen. Die Vorlage der SPD sei unnötig, befand Bittner. Zu viele Mülleimer seien kontraproduktiv, meint der Grünenpolitiker. „Man muss die Bürger mehr in die Verantwortung nehmen.“

Bürger sollten Müll nach Hause mitnehmen

Carola Rex ( CDU) sieht das ähnlich. Mit immer größeren Müllkübeln löse man das Problem nicht. Müllvermeidung sei nötig, und außerdem könnten Bürger einen großen Teil ihres Abfalls mit nach Hause nehmen. „Ich freue mich, dass etwas passiert“, kommentierte Monique Wölk für die SPD. Sie wollte trotzdem eine Abstimmung. Für die Vorlage stimmten nur die Sozialdemokraten, die Partner im linken Bündnis, die Linke und die Grünen, enthielten sich.

Eine Schönheit ist dieser Papierkorb in der Loefflerstraße nicht mehr Quelle: Eckhard Oberdörfer

