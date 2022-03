Greifswald

Vor knapp zwei Jahren bekannte sich die Greifswalder Bürgerschaft zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN). Dahinter steckt die Agenda, dass allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahrt werden. Die Ziele umfassen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte.

Nur bei einem Bekenntnis soll es in der Hansestadt nicht bleiben. Es sollen auch Taten folgen. Dafür wurde eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, mit ambitionierten Plänen: So soll beispielsweise die Lichtverschmutzung reduziert, der Wald nachhaltig gestaltet und der Boden- und Moorschutz konsequent umgesetzt werden.

CDU-Fraktion steht Strategiepapier skeptisch gegenüber

Erarbeitet wurde das Strategiepapier gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der Politik und weiteren Einrichtungen durch die Stralsunder Firma „UmweltPlan GmbH“. „Nachhaltigkeit ist ein allumfassender Begriff, der in allen Bereichen unserer Arbeit und in der Stadt zur Geltung kommen soll. Deswegen reicht es nicht, nur einige Maßnahmen aufzuzählen. Sie müssen nach und nach auch umgesetzt werden“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) beim Finanzausschuss, nachdem das die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt wurde.

Finanzausschussvorsitzender Gerd-Martin Rappen (CDU) zeigte sich skeptisch: „Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind wichtig. Trotzdem stellt sich hier die Frage, ob wir eine weitere Strategie in dieser Stadt brauchen. Wir haben viele Konzepte, die teilweise in diese Richtung gehen.“ Beispiele dafür gibt es einige: In der Hansestadt gibt es das Pfandsystem wie „ReCup“ und einen Unverpackt-Laden. Es wird auf eine nachhaltiges Forstkonzept und CO2-arme Fernwärme gesetzt. Neue Radwege im Umland sollen den Verkehr reduzieren.

Für Umsetzung der Strategien braucht es Personal

Rappen kritisierte zudem einzelne Punkte des Strategiepapiers. „Es wird beispielsweise wieder genannt, dass es zu viele Parkplätze gibt und diese wegfallen müssen. Wir sind eine wachsende Stadt und auch dabei, vielen Umlandgemeinden Bauplätze zu genehmigen. Die Leute müssen in der Stadt einpendeln.“ Ein absolutes „No-Go“ für den Christdemokraten sei die vorgeschlagene Maßnahme, Flächen zu versiegeln, wenn gleichzeitig genauso viel Fläche entsiegelt wird. „Wie das funktionieren soll, kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen Gewerbeansiedlung und müssen Wohnraum schaffen.“

Dann ist da auch noch die Frage nach der Finanzierung: Wird das die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie durch die Bürgerschaft gewunken, muss Personal aufgestockt werden. „Aus der Strategie an sich geht keine unmittelbare finanzielle Auswirkung hervor, mit Ausnahme dessen, dass wir, wenn wir eine Strategie umsetzen und die Stadtverwaltung weitere Aufgaben übernimmt, entsprechend mehr Ressourcen benötigt“, erklärte Fassbinder.

Von Christin Lachmann