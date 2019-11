Greifswald sparte über 300 000 Euro durch Baggern im Hafen Ladebow

Greifswald

Der Sand, der im letzten Jahr bei der ersten Ausbaggerung der Fahrrinne und des Hafenbeckens in Ladebow anfiel, ist bares Geld wert. Darüber informierte der zuständige Mitarbeiter Peter Lubs im Bauausschuss der Bürgerschaft. „Wir haben 2018/19 etwa 30 000 Kubikmeter des Baggergutes für eigene Baumaßnahmen eingesetzt“, berichtete er. „Insgesamt wurden damit über 300 000 Euro gespart.“ So wurde Sand aus Ladebow für die Sanierung des Damms zur Insel Riems und für den Bau des Spülfeldes selbst eingesetzt. Weiteres Baggergut wurde für den Deichbau in Regie des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) zwischen Wieck und Ladebow verwendet. Verkauft worden sei nichts.

Zwei Drittel das Baggergutes wurden schon verwertet

Von ursprünglich 90 000 Kubikmetern nassen Sediments sind laut Lubs noch 30 000 Kubikmeter vorhanden. „Es ist Interesse für die Verwendung des Baggergutes als Deponieabdeckung vorhanden“, so Lubs weiter. Es gebe auch schon eine Reservierung.

Während mit der ersten Ausbaggerung eine Wassertiefe von 5,90 Metern erreicht wurde, soll in mehreren Schritten bis 2024 zunächst 6,50 Meter und dann die ursprüngliche Wassertiefe von 6,90 Metern erreicht werden. Damit können wieder fast alle üblicherweise in der Region eingesetzten Schiffe voll beladen Ladebow erreichen. Die Ausbaggerung der Fahrrinne erledigt der Bund, das heißt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Für das gleichfalls versandete Hafenbecken ist Greifswald als Eigentümer und Verpächter des Hafens zuständig. Die Hansestadt rechnet mit Baggerkosten von 350 000 Euro bis 2022.

Enorme Senkung der Kosten durch eigenes Spülfeld

Am Montag soll die Bürgerschaft die laut Kalkulation nötigen 350 000 Euro für 2019 bis 2022 zur Verfügung stellen. Das Sediment aus der Fahrrinne und dem Hafenbecken wird auf einem eigens dafür eingerichteten Spülfeld auf dem Hafengelände abgelagert. Das senkt die Kosten im Vergleich zum Transport zum WSA-Spülfeld Drigge auf Rügen enorm. Auf dem Spülfeld trocknet der Sand etwa ein halbes Jahr, bevor er wiederverwendet werden kann. Die Fläche des Spülfeldes wurde dafür gepachtet. Nach der teilweisen Entwässerung wird der Sand auf eine Lagerfläche auf dem Hafengelände gebracht.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir auch das neue Baggergut verwerten können“, betonte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU). Ob für eigene Bauvorhaben oder durch Verkauf, müsse später entschieden werden.

Gutachten bezeichnet Sediment als Rohstoff

Dass das Baggergut verwendet werden dürfe, sei unstrittig, sagte Lubs auf Nachfrage von Monique Wölk ( SPD). Er bot ihr an, die 500 Seiten Unterlagen des Bimsch-Verfahrens (Bimsch = Bundesimmissionsschutzgesetz) einzusehen, das beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt lief. Demnach sind sowohl das Baggergut aus der Fahrrinne als auch das aus dem Hafenbecken kein Sondermüll, der auf eine Deponie gebracht werden muss, sondern als Rohstoff einzuschätzen.

Spülfeldbetrieb ist gutes Geschäft für die Stadt

„Allein das Gutachten hat 57 Seiten“, so Lubs. „Wird sind verpflichtet, das Baggergut der Wiederverwertung zuzuführen. Für die 90 000 Kubikmeter Nassbaggergut bezahlt der Bund 450 000 Euro und für die erste Entleerung vor dem Baggerbeginn 250 000 Euro. Der Spülfeldbetrieb ist damit ein gutes Geschäft für die Stadt. Insgesamt 200 000 Euro soll demgegenüber die Bewirtschaftung des Spülfelds und der Lagerfläche für das unter zehn Prozent entwässerte Baggergut bis 2025 die Stadt kosten. Dann sollte auch die Verwertung abgeschlossen sein.

Dass die Bürgerschaft jetzt das Geld für die Baggerung bewilligt, ist sehr wahrscheinlich. In den Ausschüssen sagte nur die SPD „Nein“.

