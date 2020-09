Greifswald

Ein Passant fährt in der Fußgängerzone Rad und fast eine Oma um. Ein Hundehalter ignoriert geflissentlich die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners auf der Wiese. Und eine ungepflegt aussehende Person kippt plötzlich vor ihnen um... Schauen Sie weg oder greifen Sie ein? „Alltagsignoranz – wer macht denn sowas?“ titelten Greifswalds Präventionsbeauftragte Ines Gömer und Bürgerbeauftragte Claudia Kowalczyk ein Gesprächsangebot auf offener Straße, von dem sie vorab nicht wussten, ob irgendjemand es annimmt.

Hintergrund ist das Projekt „ Partnerschaft für Demokratie“: Vereine und Initiativen, Hansestadt und Kommunalpolitik laden Greifswalder ein, um an sogenannten „DemokraTischen“ aktuelle Themen zu diskutieren. Fünf Gesprächsrunden in vier verschiedenen Stadtteilen bildeten am Montag den Auftakt für die zweiwöchige Veranstaltungsreihe. „Daran nahmen allein schon 70 Personen teil“, sagt Laura Freitag, neben Anita Völlm die Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie. Dank des sonnigen Spätsommers konnten die ersten lockeren Treffen überwiegend unter freiem Himmel stattfinden.

Nicht kneifen, sondern helfen

Wie auch das mit Gömer und Kowalczyk am Südbahnhof zur Alltagsignoranz. Ein Gesprächsangebot, das Emmi Arndt (87) aus der Südstadt mit ihrem Mann Joachim (85) gezielt aufsuchte. Der sagt: „Wir haben uns schon immer eingemischt.“ Und beide Senioren erzählen über ihre ehrenamtliche Tätigkeit in früheren Jahren, die sie nun Jüngeren anvertraut haben. Was nicht heißt, das sie sich zurücklehnen. Als eine schwerkranke Nachbarin anrief und um Hilfe bat, zögerten sie nicht lange. „Wir haben für sie eingekauft, auch Geld von der Bank geholt und anderes mehr“, erzählt Emmi Arndt, „das ist ja nicht mehr selbstverständlich und bedarf heutzutage eines großen Vertrauens“, sagt sie.

Ehrenamt und Demokratie

Nicht wegschauen, sondern aktiv werden, Verbündete suchen, handeln und dabei auch mal anecken. Um all das geht es auch bei den anderen Angeboten. Moorschutz, Inklusion und Jugendbeteiligung – an „DemokraTischen“ wird besprochen, was Greifswald bewegt. Mal in großer, mal in kleiner Runde. Die Themen sind so vielfältig wie die Stadt.

Im Funkhaus von Radio 98eins wurde beispielsweise über die Verbindung zwischen Ehrenamt und Demokratie gesprochen. Ein passendes Thema für die ehrenamtlichen Radiomacher. Vertreter der Studentenclubs „Kiste“ und „Geographenkeller“ berichteten von der Freude an ihrem Ehrenamt, aber auch von Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung. Annemarie Mielke, Ehrenamtskoordinatorin im Landkreis, bot den Akteuren daher Unterstützung an. Sie ist überzeugt: „Wenn man einmal ehrenamtlich tätig war, dann wird man es immer wieder sein. Man sucht sich dann etwas, das zur jeweiligen Lebenssituation passt.“

Laura Freitag, Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie, und Camille Damm, Mitglied in der Fair Trade Stadt Initiative, beim Gespräch im St. Spiritus. Quelle: Laura Armborst

Konsumverhalten überdenken

Ebenfalls ehrenamtlich engagiert sind die Mitarbeiter des Greifswalder Weltladens. Im Hof des St. Spiritus hatten sie zu einer Runde mit dem Titel „Bewusst konsumieren – solidarisch handeln“ eingeladen. Dabei kam auch immer wieder die Sprache aufs Thema Corona-Pandemie. Heidi Brunner aus dem Team des Ladens berichtete zum Beispiel, dass sich der Lockdown in Indien auch auf die Produkte im Weltladen ausgewirkt habe: „Manches war einfach nicht mehr lieferbar“. Einig waren sich alle darüber, dass durch Pandemie und Lockdown ein Anlass gegeben war, das eigene Konsumverhalten kritisch zu überdenken.

Kommen, zuhören, mitreden Freitag, 18.9., 14 Uhr, Marktplatz: „Dein Buch – Dein Film – Deine Wahl!“, organisiert vom Frauenbeirat Greifswald Sonntag, 20.9., 10-14 Uhr, Schwalbe, Gorkistraße 1: Aktionstag für Kinder und Jugendliche – Kinder haben Rechte Dienstag, 22.9., 18.30 Uhr, Schwalbe: „Bezahlbarer Wohnraum –Unterstützung vor Ort“, eine Veranstaltung der SPD-Bürgerschaftsfraktion Dienstag, 22.9., 19 Uhr, Pfarrgarten Jacobi, Karl-Marx-Platz 4: „Rassismus in Greifswald“, organisiert vom Bündnis „ Greifswald für alle“ Mittwoch, 23.9., 14 Uhr, Credneranlagen: „Hochschulpolitik, weit weg oder nah dran? Wie beteiligt fühlen sich Studierende am Geschehen der Hochschulpolitik und wie interessant ist das für Außenstehende?“ ( AStA) Mittwoch, 23.9., 15.30 Uhr, Vorgarten des Kinderladens, Lutherstraße 8: Partizipation von Kita-Kindern in der Familie, veranstaltet vom RAA und Kinderladen Mittwoch, 23.9., 14.30 Uhr: Stadtteilcafé Sophie, Hertzstraße 20b: Quartier mit herz –was macht deinen Stadtteil lebenswert? Mittwoch, 23.9., 17 Uhr, Jurte am Museumshafen: „Gehen oder bleiben? Mitbestimmung als Anker in Greifswald“, organisiert vom Pfadfinderbund Mittwoch, 23.9., 19 Uhr, Bürgerschaftsaal im Rathaus: „Bedingungsloses Grundeinkommen –politisch, poetisch, praktisch?“ – eine Diskussion im Umfeld der Inszenierung „Humankapital“ mit Oliver Lisewski, Dramaturg am Theater Vorpommern Donnerstag, 24.9., 13 Uhr, Makarenkostraße 8: „Mein Stadtteil? – Mein Stadtteil! Was mag ich, was wünsche ich mir, wo mach ich mit?“ – Aktion Sonnenschein e.V. Donnerstag, 24.9., 17 Uhr, Garten Straze, Stralsunder Straße 10: „Masterplan ernst nehmen –Visionen für den Stadtteil“ –BI Steinbecker Vorstadt Freitag, 25.9., 17 Uhr, Ecke Gützkower/Pestalozzistraße: „Frieden pflanzen –wie können wir in unserer Nachbarschaft zu einem positiven Wandel beitragen?“ (Bahái-Gemeinde) Sonnabend, 26.9., 11 Uhr, Fischmarkt: „Einheit in der Vielfalt – wie können wir unsere Vielfalt in Greifswald als Bereicherung leben?“ (Bahái-Gemeinde)

Mehr Gemeinschaft im Ortsteil

Beim „DemokraTisch“ von Bürgern im Ortsteil Riems ging es um die Frage: „Wie können wir den Ortsteil aus seinem Dornröschenschlaf erwecken?“ 14 Anwohner kamen und diskutierten angeregt mit Unterstützung eines externen Moderators. Einig waren sich alle: Es geht um mehr Gemeinschaft. „Mir ist es wichtig, die Anonymität aufzuheben und hier nicht nur zum Schlafen herzukommen, sondern wieder aufeinander zuzugehen, sich zu fragen, wie es geht, und sich mit dem Riems zu identifizieren“, beschreibt Julia Ihrke ihren Wunsch für den Ortsteil.

Es fanden sich Arbeitsgruppen zu den Themen gelebte Nachbarschaft und Ortsteilzentrum. „Wir brauchen hier Veranstaltungen, bei denen man sich ungezwungen trifft und einen Anknüpfungspunkt hat, um einander kennenzulernen“, so Hans-Peter Müller.

Am Südbahnhof wurden Themen der Passanten diskutiert und schriftlich festgehalten. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase