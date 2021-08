Greifswald sucht noch Wahlhelfer: So können Sie sich bewerben

Greifswald

Sechseinhalb Wochen vor der Wahl des Deutschen Bundestages und des Landtages sucht die Universitäts- und Hansestadt immer noch Wahlhelfer. Jeder Wahlvorstand sei mit bis zu neun Personen zu besetzen. Insgesamt würden rund 520 Wahlhelfende benötigt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Jeder Helfer erhalte eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro. Wer das Ehrenamt übernehmen möchte, könne ein Online-Formular auf der Internetseite der Stadt ausfüllen (www.greifswald.de/wahlen) oder sich im Greifswalder Wahlbüro (3. Etage des Rathauses, Zimmer 64 und 65) melden.

Die Wahlbenachrichtigungen werden bis zum 4. September zugestellt. Wer per Briefwahl abstimmen möchte, kann den dafür notwendigen Wahlschein ab dem 16. August, 12 Uhr, online auf der Internetseite der Stadt (www.greifswald.de/wahlen), per Post (Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung), per Fax (8536-1335) oder per E-Mail an wahl03@greifswald.de beantragen. Ein telefonischer Antrag könne nicht entgegengenommen werden, heißt es. In Greifswald sind derzeit 46 017 Menschen wahlberechtigt (Stand 7. Juni).

Von OZ