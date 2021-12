Greifswald/Anklam

Babyglück in Vorpommern-Greifswald: In der Woche vom 6. Dezember bis zum 12. Dezember 2021 sind 16 Babys im Ameos Klinikum in Anklam und in der Greifswalder Unimedizin geboren. Wir möchten einige der Babys vorstellen.

In der Uniklinik in Greifswald sind in der vergangenen Woche elf Kinder zur Welt gekommen. Sechs Jungs und fünf Mädchen haben das Licht der Welt erblickt. Auch in der Ameos Klinik in Anklam haben einige Neugeborene ihre Eltern stolz gemacht.

Zur Galerie In der Woche vom 6. Dezember bis zum 12. Dezember 2021 sind in der Ameos Klinik in Anklam fünf Babys geboren.

Den Anfang am Montag hat Aidan Louis Nikolaus Tscholitsch gemacht. Der 53 Zentimeter große und 3780 Gramm schwere Friedländer hat um 18.32 Uhr das Licht im Kreißsaal der Ameos Klinik erblickt.

Am Dienstag wurden gleich zwei Babys geboren. Um 16.30 Uhr war der erste Schrei von dem kleinen Lenny Reinke aus Anklam zu hören. Er wurde mit 3390 Gramm und 50 Zentimetern geboren. Um 18.58 Uhr kam dann auch noch die kleine Amelie Pankratz zur Welt. Die Kleine aus Schlatkow ist 50 Zentimeter groß und hat 3300 Gramm auf die Waage gebracht.

Der kleine Don Libke hat am 8. Dezember um 9.14 Uhr das Licht der Welt erblickt. Er kam mit 3740 Gramm und 50 Zentimetern auf die Welt. Er lebt von nun an mit seiner Familie in Lüssow.

Noch knapp am Donnerstag ist Jule Radtke geboren worden. Das kleine Mädchen kam um 23.57 Uhr mit 2880 Gramm und 48 Zentimetern auf die Welt. Ihr Babybettchen steht bei ihrer Familie in Wolgast.

Wir wünschen allen frischgebackenen Familien eine schöne Kennlernzeit und allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von OZ