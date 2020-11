Greifswald/Anklam

Willkommen auf Erden! In der vergangenen Woche kamen in der Universitäts-Frauenklinik Greifswald 17 Kinder zur Welt: drei Mädchen und 14 Jungen. Das Besondere: Am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend wurde je ein Zwillingspärchen geboren.

Wegen des drastisch gestiegenen Infektionsrisikos hat das Klinikum die Besucherregeln verschärft. Dazu gehört auch, dass Fotografen zurzeit nicht das Haus betreten dürfen. Daher können wir Ihnen leider nur wenige Babys im Bild vorstellen. „Wir bedauern dies selbst und bitten um Verständnis“, wendet sich Christian Arns, Sprecher der Greifswalder Universitätsmedizin, an die OZ-Leser.

Anzeige

Drei neue Einwohner für Greifswald

Ruben Wolf wurde am 3. November in Greifswald geboren. Um 8.41 Uhr war der kleine Schieter da – 3550 Gramm (g) schwer und 54 Zentimeter (cm) groß. Daheim ist Ruben in Greifswald.

Muhammad Ali Alizada erblickte am 2. November um 14.35 Uhr in Greifswald das Licht der Welt – mit einem Gewicht von 3420 g und einer Größe von 53 cm. Das Kind wächst in Greifswald auf.

Dort ist jetzt auch die kleine Emily Peters zu Hause. Geburtstag des Mädchens war der 3. November. Um 9.18 Uhr kam es mit einem Gewicht von 3700 g und einer Länge von 50 cm in Greifswald zur Welt.

In Muhr am See, einer Gemeinde in Bayern rund 50 Kilometer südwestlich von Nürnberg, stieß man am 9. Oktober auf die Ankunft von Xaver Leander Hölzel an. Um 22.31 Uhr wurde der Junge in Greifswald geboren. Er brachte 1865 g auf die Waage und maß 43 cm.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von 2210 bis 4260 Gramm

Vier neue Erdenbürger meldet die Ameos Klinik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) für die vergangenen Tage. Am 3. November kam hier Oskar Duckwitz auf die Welt. Um 7.05 Uhr gab der kleine Oskar seinen ersten Schrei von sich. Er wog 3750 g und war 54 cm groß. Oskar wächst in Ziethen bei Anklam auf.

In Blesewitz, einer Gemeinde in der Nähe von Anklam, freute man sich über die Geburt von Fabian Renner am 4. November. Kurz nach Mitternacht, um 0.05 Uhr, wurde der Junge im Anklamer Kreißsaal begrüßt. Für ihn wurde ein Geburtsgewicht von 3500 g und eine Größe von 50 cm notiert.

Für die nun jüngste Einwohnerin von Pudagla auf der Insel Usedom, Klara Mia Behn, war es am 4. November um 20.53 Uhr soweit. Mit einem Gewicht von 4260 g und einer Länge von 53 cm floss das Mädchen in die Geburtenstatistik der Anklamer Klinik ein.

In Anklam wächst nun Moritz Fiedelmann auf. Der kleine Moritz kam am 18.Oktober um 1.19 Uhr zur Welt (2210 g und 46 cm).

Lesen Sie auch

Von Detlef Lübcke