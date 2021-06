Greifswald/Anklam

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: 19 Kinder sind in der Zeit vom 21. bis 27. Juni auf die Welt gekommen. Die frisch gebackenen Mütter und Väter konnten sich über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys wurden in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam geboren und werden das Familienleben nun ganz sicher bereichern.

Die Universitätsklinik Greifswald meldet für diesen Zeitraum 16 Kinder. Zehn der Babys sind Jungs, sechs sind Mädchen.

Drei Kinder in der Ameos Klinik Anklam geboren

In der Ameos Klinik in Anklam sind in der vergangenen Woche drei Kinder geboren worden. Den Anfang mache Sidney Wegner am Mittwoch, 23. Juni, um 8.38 Uhr. Sidney wurde mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3940 Gramm geboren und wird künftig in Torgelow leben.

Weniger Stunden später kam Lias Dachner zur Welt – um 11.48 Uhr. Er wog bei seiner Geburt 3730 Gramm und ist nun bei seiner Familie in Hammer an der Uecker Zuhause.

Einen Tag später, am 24. Juni, um 9.29 Uhr wurde Noah Jeschke geboren – mit einem Gewicht von 2900 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern. Der Kleine wird künftig bei seiner Familie in Ueckermünde leben.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

