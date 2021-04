Anklam

Viele frisch gebackenen Eltern im Landkreis Vorpommern-Greifswald konnten die Osterfeiertage zum ersten Mal mit ihrem neuen Zuwachs feiern. In der Woche vom 29. März bis zum Ostersonntag (4. April) sind in der Unimedizin Greifswald insgesamt elf Kinder zur Welt gekommen. Darunter sechs Mädchen und fünf Jungen, die das Leben ihrer Eltern ab sofort auf den Kopf stellen.

Auch in der Ameos Klinik in Anklam sind seit dem 27. März fünf Babys geboren worden. Darunter nur ein Junge: Marlon Felias Kieckhöfel aus Zirchow. Er kam am Sonnabend, den 27. März um 21.26 Uhr mit 4040 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt.

Lesen Sie auch: Willkommen Matthes, Billy und Mara: Diese Babys wurden in Stralsund geboren

Zuwachs in Ueckermünde und Eggesin

Am gleichen Tag machte auch Tilda Uteg ihre Eltern aus Ueckermünde glücklich und kam morgens um 9.43 Uhr zur Welt. Sie wog 4010 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Auch Luise Gerlach aus Karlsburg erblickte am Wochenende das Licht der Welt. Sie wurde am 28. März um 19.50 Uhr mit 3480 Gramm und 52 Zentimetern geboren.

Nele Lemble aus Putzar erblickte am 30. März 2021 um 5.55 Uhr das Licht der Welt. Sie wog 3230 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Vivien Ganz aus Eggesin kam am 31. März 2021 um 8.55 Uhr zur Welt. Sie brachte 3100 Gramm auf die Waage und war 48 Zentimeter groß.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ