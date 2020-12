Greifswald und Beethoven: Eine ganz besonderes Verhältnis

Greifswald

Auch er gehört zu den großen Verlierern dieses Corona-Jahres: Ludwig van Beethoven. Weltweit war Gewaltiges geplant, um ihm im Jahr seines 250. Geburtstages die Ehre zahlreicher und wohl besonders repräsentativer Aufführungen sowie musikwissenschaftlich und musikhistorisch vertiefter Beschäftigung mit Person, Leben, Werk und Wirkung angedeihen zu lassen. Auch das Theater Vorpommern hatte ein Beethoven-Programm aufgelegt – und nur teilweise realisieren können. Ein Beitrag von zumindest regionaler Bedeutung aber kann hier dennoch geleistet werden: mit einem Blick zurück in Greifswalds Musikgeschichte, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einer in ihrer Intensität seinerzeit durchaus seltenen Beethovenpflege geprägt war.

Die Ankündigung zu einem Abonnement-Konzert in Greifswald am 26. März 1835. Quelle: Repro: OZ

Musikdirektor Abel – ein rastloser Geist

Verantwortlich dafür war Andreas Abel (1782-1846), ursprünglich Militärmusiker, dann elf Jahre lang die rechte Hand seines Amtsvorgängers Avé-Lallemant und von 1824 bis 1846 Städtischer und Akademischer Musikdirektor. Er war – in guter alter zunftgemäßer Musikus-Tradition – auf vielen Instrumenten zuhause, war auch ein offensichtlich hervorragender Instrumentalpädagoge und nicht selten schon besessen wirkender Initiator eines rasant aufblühenden Konzertlebens. Zeuge seines rastlosen, sozial durchaus schwierigen Musikerlebens ist die beeindruckende (und sicher unvollständige) Konzertzettelsammlung in Greifswalds Universitätsbibliothek!

252 Konzerte in 22 Dienstjahren

Zieht man weitere Quellen – etwa Zeitungen und Zeitschriften – hinzu, dann ist Abel in 22 Dienstjahren 252 Mal als Konzertgeber (seltener auch mal als Mitwirkender) präsent, der in seinen Programmen Werke von mehr als 150 Komponisten und damit vorwiegend Zeitgenossen anbot. Die Presse lobte ihn, weil „nur Compositionen von ausgezeichnetem Gehalt und Werth aufgeführt werden.“ Und: „ Greifswald kann wirklich stolz darauf sein, einen so wackern und kenntnisreichen Musik-Director zu besitzen. Mit Lust und Liebe betreibt er die Musik.“

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Quelle: epd

Selbst Leipzig horchte auf

Und hier kommt Beethoven ins Spiel. Abel pflegte seine Werke geradezu obsessiv. In 102 Abonnements-und Subscriptionskonzerten kommt in nur 26 Beethoven nicht vor. Zu Buche (und künftiger Ergänzung) stehen: Sinfonien (58 Mal), Ouvertüren (24) Konzerte (8), Sonstiges (27). Fast sensationell: Abel veranstaltete am Sterbetag des Meisters reine Beethoven-Abende. Angesichts solch ungewöhnlicher Quantitäten verwundert nicht, dass davon sogar die renommierte, in Leipzig erscheinende Allgemeine Musikalische Zeitung Notiz nahm (Oktober 1832). Aus Vorpommern berichtete sie, Abel habe das Verdienst, „die herrlichen Beethovenschen Symphonien zuerst hier aufgeführt zu haben.“ Und das mit bemerkenswertem Erfolg.

Rezensenten waren stets anonym

Um Abels Arbeit zu würdigen, muss man sich von heutigen Vorstellungen trennen. Über die Besetzung seines Orchesters ist nicht viel bekannt. Es war aber eher von geringer Größe und sowohl mit Profis als auch (meist sehr guten) „geehrten“ Dilettanten besetzt. Eine Reihe von teils ungewöhnlich ausführlichen Konzertrezensionen vor allem aus der Wochenschrift „Sundine“ ( Stralsund) verdeutlicht aber, dass sich nicht vermeidbare Unzulänglichkeiten in Besetzung und Ausführung in engeren Grenzen hielten. Und nicht nur das: Geradezu euphorisch wird die Wirkung Abelscher Konzerte und hier vor allem der Werke Beethovens beschrieben. Und die stets anonymen Rezensenten können sich dabei eines nicht vorwerfen lassen: keine fachliche Qualifikation gehabt zu haben! Im Gegenteil! Ihre durchweg fundierten, durchaus auch kontrastierenden Urteile dürfen wörtlich genommen werden.

Publikum war anspruchsvoll

Was ja auch heißt, dass es Abel generell gelungen war, die ungewohnt neu klingenden „Botschaften“ Beethovenscher Musik zu vermitteln und sein durchaus anspruchsvolles Publikum für diesen Komponisten zu begeistern. So heißt es nach einem der Konzerte: „Denn wohl schwerlich möchte es unter den Tonsetzern alter und neuerer Zeit einen Geist geben, der durch seine kühnen, erhabenen Phantasien mit einer so unwiderstehlichen Gewalt die Gemüther aller Zuhörer hinzureißen, und sie in hohes Staunen zu versetzen weiß, als Beethoven.“ Andernorts wird von „neuen Wegen“ für die Tonkunst gesprochen und von Beethoven als einem, der alles Vorherige „zu einem herrlichen Ganzen vereinigt.“

Abel verlieh Konzertbetrieb Schubkraft

Mit solchen und ähnlichen Urteilen wird dann schon nicht mehr nur über ein Konzert gesprochen! Da geht es um Größeres. Und dies alles in einer von Handwerk und Gewerbe geprägten Kleinstadt – allerdings mit Universität – die 1824 (Amtsantritt Abels) lediglich 8359 und in seinem Todesjahr 1846 12 672 Einwohner hatte. Abel hatte es aber geschafft, dem sich allenthalben entwickelnden bürgerlichen Konzertbetrieb auch in Greifswald Schubkraft zu verleihen und nicht zuletzt mit seiner Beethovenpflege einen für diese Stadt bemerkenswerten künstlerischen Standard zu etablieren. Daran sei im Beethoven-Jahr mit viel Respekt und Dankbarkeit erinnert.

Von Ekkehard Ochs