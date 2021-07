Greifswald und Partnerstadt gewinnen Nachhaltigkeitspreis

Greifswald

Greifswald und die US-amerikanische Partnerstadt Newport News haben gemeinsam einen Preis gewonnen. Die Organisation Sister Cities International hat beide Städte für das gemeinsame Projekt „Grüne Partnerstädte“ mit dem Business, Trade and Professional Exchange Award ausgezeichnet. Die Preisträger werden auf einer Online-Konferenz geehrt, die am Donnerstag und Freitag stattfindet. Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) und Dr. Stephan Braun von der Umweltabteilung der Universitäts- und Hansestadt werden Greifswald vertreten.

Partnerstädte wollen grün werden

Das Projekt der beiden Partnerstädte Newport News und Greifswald soll über den Atlantik kontinuierlich für nachhaltige Strukturen sorgen und nachhaltiges Handeln befördern, vor allem im lokalen und regionalen Raum. Dazu fand zuletzt im Oktober 2020 ein Austausch zwischen den Bürgermeistern der beiden Städte, Stefan Fassbinder und McKinley L. Price, statt.

Mit der digitalen Preisverleihung wird nun das Engagement der Partnerstädte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewürdigt. Sister Cities International ist ein gemeinnütziges Netzwerk für Bürgerdiplomatie, das Partnerschaften zwischen Gemeinden in den USA und anderen Ländern herstellt und intensiviert, insbesondere durch die Gründung von „Partnerstädten“. Laut eigenen Informationen sind 1800 Städte, Bundesstaaten und Landkreise mit Partnern in 138 Ländern weltweit verbunden.

Partnerschaft seit 14 Jahren

Greifswald und Newport News sind seit 2007 Partnerstädte. Beide Städte sind universitär geprägt und beherbergen zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen. So sind in Newport News Unternehmen, wie das NASA Langley Research Center und das Jefferson Lab, beheimatet. Auch die Unternehmen Canon, Siemens und Liebherr haben an der US-Ostküste ihren Sitz. Die Region um Newport News hat eine der höchsten Pro-Kopf-Anteile von Wissenschaftlern und Ingenieuren in den Vereinigten Staaten.

Zuletzt nahm Newport News erstmals an dem Stadtradeln teil, das in Greifswald bereits feste Tradition geworden ist. Die Stadt konnte in ihrem ersten Jahr immerhin eine Strecke von rund 28 700 Kilometern erreichen. Bei nur 93 teilnehmenden Radlern ein gutes Ergebnis.

Von OZ